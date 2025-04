I lavori in corso in città. Ecco le strade chiuse

Ecco i principali lavori stradali in attivazione in città. Da oggi fino al 30 aprile e poi, ancora, il 5 e il 6 maggio, in via Roncaglio, via Papini e via dei Giardini, saranno attuati provvedimenti di modifica della viabilità in alcuni tratti delle strade indicate – e in tre fasi distinte – per asfaltare le strade in orario serale/notturno (dalle 21 alle 6). Da oggi, in via Stoppani, restringimenti della carreggiata per la sostituzione delle caditoie su tutta la via. Termine previsto: giovedì. Sempre da oggi, anche via Inviti avrà dei restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per il rifacimento di vari tratti della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: giovedì.

Sull’asse tangenziale-autostrada di Bologna, invece, lavori sul Ramo Verde. Resterà chiuso lo svincolo con la Strada Statale 9, Via Emilia, in uscita per chi proviene da Borgo Panigale ed è diretto a Bologna, dalle 22 di giovedì 24 aprile alle 6 del 25 aprile, per lavori di ripristino a seguito di un incidente.

Sulla tangenziale, invece, chiuso lo svincolo 6 in entrata verso San Lazzaro e in uscita per chi arriva da Casalecchio, in modo permantente per lavori che riguardano la Linea Verde del Tram. Resterà chiuso lo svincolo 2 in uscita per chi proviene da Casalecchio, dalle 22 di oggi alle 6 di mercoledì, per lavori di ripristino dopo un incidente.

Restano ovviamente attivi i lavori in piazza di Porta Ravegnana, per il monitoraggio della Garisenda; quelli nell’area di via della Manifattura, via Stalingrado all’incrocio con via della Manifattura per i lavori del Tecnopolo (30 giugno il termine previsto); quelli in via Emilia Ponente sul Pontelungo e strade limitrofe, in via Libia e via Scipione dal Ferro, con sensi unici e restringimenti; via Carbonesi, con la chiusura della strada fino domenica 27 aprile, via Paolo Fabbri chiusa per l’interramento della Bologna-Portomaggiore (fine 15 luglio) e altre