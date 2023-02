Gianni

Gennasi

IL TRAM

Improbabile che il prossimo aprile ogni goccia sia un barile, più facile che rischi di saltare per aria il sistema nervoso della cittadinanza tutta. Aprono i cantieri della Linea rossa, evviva, da Borgo Panigale alla Fiera e oltre, fino ad Agraria. E dunque code, ingorghi, sacramenti al volante. Le ruspe rimarranno in azione tre anni e mezzo, secondo il Comune; balle, l’inferno durerà più del doppio, vaticinano le opposizioni. Dice: arriva il futuro, scansati e porta pazienza. Del resto, i lavori nobilitano l’uomo. O no?

PARCHEGGIARE

Professionisti della seconda e terza fila, arrendetevi. Installati nello scorso ottobre, i new jersey su via Carracci, nel tratto da via Fioravanti a via Matteotti, spariranno a fine marzo, ma ahivoi saranno sostituiti da una barriera di cemento. Quando la sosta si fa dura…

BEPPE-GOL

L’ex attaccante rossoblu’ ha messo in vendita la casa di via Galliera, il rinascimentale Palazzo Felicini, dove hanno dimorato re, papi e un certo Leonardo da Vinci. Prezzo di partenza, tre milioni e duecentomila euro. Signore e Signori, accomodatevi. BASKET CITY

Continua a peggiorare il già pessimo rapporto tra la Virtus e la Coppa Italia, un trofeo assente dalla bacheca bianconera da ventuno anni. Il patron Zanetti si consoli, se vuole e se può: la sua Segafredo è solo l’ultima vittima Della Valle di lacrime. OMAGGIO AL TROTTO

Mentre domani riprendono le corse, fino al dieci marzo la Sala d’Ercole di Palazzo d’Accursio ospita una mostra fotografica di Andrea Bernabini dedicata all’ippodromo Arcoveggio (inaugurato il 5 giugno 1932) e soprattutto agli animali che gli hanno dato vita, senso, passione. Non si immortalano così anche i cavalli?

BIMBO TU

L’astronauta Paolo Nespoli ospite d’onore alla presentazione della Rocketvan, un’ambulanza travestita da razzo spaziale che trasporterà i piccoli pazienti delle pediatrie di Sant’Orsola e Maggiore all’ospedale Bellaria per le risonanze magnetiche. Mamma e papà, vado, faccio un giro sulle stelle e torno.