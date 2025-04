I lavori stradali della settimana. Via Strazzacappe e via Sacco. Da lunedì chiusure e restringimenti

Ecco i principali lavori stradali in corso a Bologna da lunedì 28 aprile. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lunedì e martedì, tra le 9.30 e le 16.30, via Strazzacappe sarà chiusa per lavori edili. Entrata e uscita dei veicoli autorizzati lato via Montebello in senso unico alternato regolato a vista.

Via Antonio Sacco, da lunedì, nel tratto da via Fregoli a via Gandusio, avrà dei restringimenti della carreggiata e transito vietato per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate per intervento di posa della nuova rete del teleriscaldamento. Termine previsto: 23 maggio.

Via Sesto San Giovanni, dal 2 maggio, avrà dei restringimenti di carreggiata e soppressione della sosta in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto: 5 maggio.

Via Berti, sempre da lunedì, nel tratto tra via Casarini e via De’ Crescenzi lato civici dispari, avrà dei restringimenti di carreggiata e soppressione della sosta in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 7 maggio

Sulla Tangenziale di Bologna, loSvincolo 6 in entrata verso San Lazzaro e in uscita per chi arriva da Casalecchio, resterà chiuso in modalità permanente per lavori esterni alla rete Aspi (Linea Tram Verde)

Inoltre, resterà chiuso il tratto tra lo Svincolo 2 e lo Svincolo 4 verso San Lazzaro, dalle 22 del 29 aprile alle 6 del 30 aprile, per lavori di consolidamento scarpata. Di conseguenza resteranno chiusi lo Svincolo 2 in entrata verso San Lazzaro e lo svincolo che dal Ramo Verde sud conduce alla Tangenziale sud

Sull’A14 Bologna-Taranto, resterà chiusa l’uscita di San Lazzaro da tutte le provenienze, per due notti di seguito (22-6) a partire dal 28 aprile, per lavori alla pavimentazione. Poi, c’è il solito elenco di lavori legati al tram. In piazza di Porta Ravegnana chiusa all’incrocio con via San Vitale e con via Rizzoli per attività di monitoraggio strutturale della Torre Garisenda. Via della Manifattura chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 30 giugno

E poi ancora: i lavori in via Stalingrado vicino a via della Manifattura e dintorni, (30 giugno il termine previsto), via Emilia Ponente sul Pontelungo senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamentom, via Scandellara, nel tratto tra via Cellini fino a 250 metri dopo il sottopasso autostradale, con divieto di sosta nel lato lungo la ferrovia, via Benvenuto Cellini, dal 15 aprile chiusa in corrispondenza della linea Bologna-Portomaggiore per i lavori di interramento della tratta San Vitale-Rimesse e via Larga, nell’ambito del progetto integrato per il completamento del servizio metropolitano e altri.