I libri: la ‘patria’ di Fedora Servetti Donati

Fedora Servetti Donati nacque a Budrio il 6 aprile 1912 da una famiglia di modeste condizioni, in cui si parlava solo il dialetto. Frequentò la scuola elementare di Budrio, ma per i primi mesi non parlò e di questo le sue maestre erano molto preoccupate, non sapendo che il suo silenzio era dovuto al fatto che non conoscesse la lingua italiana. Ben presto però diventò un’alunna modello, curiosa di tutto ciò che la circondava. In quegli anni nacque la sua passione per i libri. Continuò a scrivere fino a pochi giorni prima della sua morte e sulla sua lapide volle incisa la frase "La mia patria sono stati i libri". Frequentò anche la sesta, la settima e l’ottava, classi che corrispondono alle medie di oggi, ma per un lungo periodo dovette restare a casa per assistere la mamma gravemente malata. Nonostante questo, conseguì eccellenti risultati scolastici.

Dopo quegli anni avvenne una cosa importante; alcuni cittadini di Budrio fecero una colletta per permetterle di frequentare il Liceo, prima a Budrio e poi a Bologna. Dopo la maturità classica, si laureò in Lettere e poi iniziò a insegnare alle scuole medie. Per lei era importante instaurare un buon rapporto con i suoi alunni, come conferma la lettera che la mamma di un suo studente scrisse a un settimanale, lodando le sue doti di insegnante. La sua passione per le ricerche storiche iniziò quando aiutò sua figlia Lorenza a svolgere una ricerca scolastica su Budrio. A quel tempo c’erano pochissimi testi sulla storia del nostro paese, così Fedora iniziò a frequentare gli archivi locali e quelli di Bologna facendo molte scoperte; in questo modo iniziò la sua vita di storica. Sosteneva che anche un sasso possa raccontare una storia e così, meticolosamente, annotava tutto ciò che proveniva dalle fonti e le confrontava. Fedora donò al Comune di Budrio tutti i libri che aveva scritto per ringraziare la comunità di averle offerto una grandissima possibilità: quella di studiare. Nel 2005 le è stata intitolata la scuola primaria di Budrio, che tanti di noi hanno frequentato.

In redazione le studentesse e gli studenti della classe 2I: M.Accursi, J.Arawore, M.Binassi, R.Clericò, S.Dalfiume, E.Domenicali, A.Ettabai, T.Fatima ,L.Ferlisi, B.Fortuzzi, A.Khay, E.Leggio, C.Magosso, V.Massarenti, W.Mohy, D.Oftici, G.Poma, L.Poli, A.Scarnà, L.Tozzi,E.Vita,L.Zandi. 2G: Hait H.A., Amoroso A., Ansaloni A., Arif A., Bertoul V., Brunelli L., Coiro D., Gatti L., Generali A., Gorgoni V., Gorini A., Guzzinati N., Longhi M., Luongo M., Marchegiano N., Mingoni S., Mohamed M. M., Napodano L., Padoan L., Sarti G.C., Silletta M., Testoni S. Professoresse Gironi M. e Valentini M.