I licei Malpighi aprono le porte. Uno sguardo all’offerta formativa

I Licei Malpighi aprono le porte a genitori e studenti di seconda media con un programma di attività gratuite dedicate all’orientamento scolastico. Un’occasione unica per fare una scelta consapevole delle scuole superiori, guidati dall’esperienza e dalla competenza del corpo docente e del preside Marco Ferrari.

Lunedì 31 marzo, alle 18,30, si terrà l’incontro di presentazione per illustrare le diverse opportunità formative offerte dal Liceo Malpighi inclusa, a inizio maggio, la presentazione del nuovo Liceo Artistico Malpighi, sviluppato in collaborazione con Mario Cucinella Architects, per offrire una nuova e stimolante opzione per gli studenti interessati al mondo dell’arte, dell’architettura e del design. Inoltre, nei pomeriggi del 7 e 14 aprile, gli studenti di seconda media avranno la possibilità di partecipare a laboratori gratuiti dedicati alle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio. Tra le attività computer science, latino, fisica, matematica per problemi, storia e geopolitica, filosofia e argomentazione, lingue straniere (cinese, tedesco, francese, spagnolo, inglese).

Per partecipare occorre registrarsi su https://www.scuolemalpighi.it/2025/02/26/speciale-open-school-per-ragazzi-di-ii-media/.