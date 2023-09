I linguaggi dell’arte per parlare ai più giovani

di Pierfrancesco Pacoda

’Le storie gravitano’, recita il titolo della nuova stagione del Teatro Testoni Ragazzi . E, in attesa di ritrovare il loro centro permanente nella storica sede di via Matteotti, oggetto di un importante intervento di riqualificazione che terminerà nel marzo 2024, approdano nuovamente, e temporaneamente, nella Sala Centofiori di via Gorki 16. Espandendosi anche per le vie della città, dal Baraccano al San Leonardo. Un’ampia mappa di saperi e di spettacoli che La Baracca, realtà di fama internazionale, inaugura ufficialmente il 9 ottobre alle 21 (ma già il 16 e il 17 settembre, ci sarà la consueta festa di apertura) con ’VajontS 2023’, un’ opera per adolescenti e adulti, curata da Marco Paolini, che verrà rappresentata contemporaneamente in cento teatri italiani, per tenere viva la memoria. Raccontando, soprattutto alle giovani generazioni, l’immagine tragedia, nei sessant’anni dal disastro. Per l’occasione l’ingresso, a offerta libera, sarà devoluto alle zone della nostra regione travolte dall’alluvione. Un esordio nel segno della consapevolezza e del ricordo, che precede una serrata programmazione tra danza, musica e teatro. Con il consueto festival ’Visioni di futuro, visioni di teatro…’, dedicato alla prima infanzia, da 1 a 6 anni, che comprende anche laboratori e incontri per insegnanti, che ruoterà intorno al rapporto tra arte ed educazione. Due le edizioni di quest’anno: dopo la prima dal 20 al 29 ottobre, la seconda, dal 12 al 19 marzo 2024 si terrà nei ritrovati spazi ‘ufficiali’ di via Matteotti.

Tanti i linguaggi messi in scena. Come la musica dal vivo che, grazie alla coproduzione con Bologna Festival-BabyBofe’, proporrà le biografie di due grandi compositori, con ’PerBach’ (22 ottobre, 16.30, Sala Centofiori) e ’Amadé. Il viaggio di Mozart’, a novembre con l’Orchestra da Camera di Mantova. Il 25 e 26 gennaio ancora virtuosismi sonori con l’Orchestra del Baraccano per Sassolino, in occasione del Giorno della Memoria (25 e 26 gennaio, riservato alle scuole). Mentre la danza è presente in cartellone con Kleur+, della compagnia olandese Dadodans (22 ottobre AtelierSi), con una ballerina che dipinge con il proprio corpo. Fortemente caratterizzati dalla necessità di creare consapevolezza e conoscenza nei più piccoli sono invece lavori come quello che porta a Bologna la compagnia di Bolzano, Teatro la Ribalta-Kunst del Vielfalt, unica realtà in Italia di teatro ragazzi composta stabilmente da attori con disabilità. Il loro ‘Superabile. Un fumetto teatrale’ sarà al Teatro Testoni il 4 aprile, ore 20.30 . Mentre sul fronte dell’attenzione verso l’ambiente, spiccano, tra i vari titoli, ‘Raggio di luce’ (6 gennaio, Sala Centofiori, ore 16.30) e ’Dinamo. Ti racconto l’energia’ (3 marzo, ore 16.30, stesso spazio). Il programma completo, con le modalità di prenotazione è su www.testoniragazzi.it