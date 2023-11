I magnifici 155 dello sport casalecchiese

Un palco per 155 atleti, l’altra sera al teatro comunale Laura Betti di Casalecchio dove, nel contesto della festa di San Martino, si è svolta l’ormai tradizionale cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli sportivi che nell’annata si sono distinti per risultati e primati riportati nella rispettiva disciplina. Una realtà che nella cittadina sul Reno, 35mila abitanti, registra una percentuale record di praticanti tesserati alle associazioni sportive del territorio: 13 mila tesserati e 30 associazioni e società attive in circa cento discipline sportive e di benessere fisico praticate.

Nel corso della serata svolta con la regia di Francesco Borsari e alla presenza del sindaco Bosso e dell’assessore allo sport Ruggeri sono stati premiati 155 atleti iscritti a queste società e settori: Csi Pattinaggio, Trem Osteria Grande – Bocce, Polisportiva Masi Settore Nuoto Sincronizzato, Polisportiva G. Masi - Pallacanestro, Pol. Orizon Pattinaggio Artistico, polisportiva G. Masi Settore Pattinaggio, Polisportiva Ceretolese , Winning Dance Studio, Polisportiva G. Masi - Nuoto Agonistico, Casteldebole Pattinaggio, polisportiva G. Masi Settore Ginnastica Artistica, Centro Sportivo Barca Pattinaggio A.S.D. Settore Pattinaggio, Polisportiva G. Masi Settore Nuoto Master , Alma Danza, Real Casalecchio, Canoa Club Bologna, S.C. Ceretolese 1969. Fra gli atleti salutati dalla platea con maggior calore da segnalare Federico Mancarella, 30 anni, punto di forza del Canoa Club Bologna, che alla fine di luglio a Montremor (Portogallo) si è laureato per la seconda volta campione europeo di paracanoa velocità Kl2. Mancarella, affetto da spina bifida, non è nuovo a exploit di questo genere.

Alle Paralimpiadi di Tokyo si era messo al collo la medaglia di bronzo. E poi gli atleti del Masi orienteering che con Tenani, Mariani e Zangonel hanno fatto il pieno di titoli e podi nazionali. Le ragazze casalecchiesi del sincroroller Calderara medaglia di bronzo ai mondiali sincro in Colombia.

g. m.