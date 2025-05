I magnifici 18 studenti sulle orme di Marconi

Con una cerimonia che si è presto trasformata in una festa di amicizia e di fiducia nel futuro nel segno dello scienziato premio Nobel, pochi giorni fa nella sede della Fondazione Marconi a Pontecchio il Lions club Bologna Guglielmo Marconi ha premiato gli studenti più meritevoli della valle del Reno. Diciotto borse di studio, assegnate ad altrettanti ragazzi e ragazze, come segno di incoraggiamento e gratificazione che il Club Lions ha confermato per la 53ª volta. La Villa Griffone ha ospitato la cerimonia alla quale, per i premiati, è seguita una visita guidata al museo Marconi.

A ricevere la borsa di studio gli studenti appartenenti alle sei scuole con sede nell’area territoriale di riferimento del club. Per l’Istituto comprensivo di Sasso Marconi, della scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei sono stati premiati Christian Creta, Myriam Sciucco e Alberto Negroni. Per l’istituto agrario Ferrarini di Sasso Marconi premiati Francesca Bartolozzi, Derek Ferrera e Davide Piretti. Del Salvemini di Casalecchio premiati Eleonora Lega, Lekbira Oueld Laaboura e Giandomenico Madonia. Per l’istituto alberghiero Veronelli di Casalecchio premiate Giorgia Di Rosa, Rebecca Gamberi e Michela Malini. Per l’istituto comprensivo Vergato e Grizzana premiati Ahmed Areba, Attia Moussa Ghoneim, Ahmed, Fiaz Haleema Zohraf. Infine, per l’istituto Fantini di Vergato premiate Giada Bonato, Larisa Gabriela Lavric e Gemma Corsini.

"Si vuole con questo premiare sia il corretto approccio degli studenti alla collaborazione e all’integrazione con compagni e docenti, sia i loro risultati in senso assoluto e di crescita nella conoscenza e nella personalità – ha sottolineato il presidente del club Gianni Mezzadri alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni – e anche ricordare i soci Lions che hanno sostenuto con forza l’importanza del dialogo tra le generazioni: Amedeo Galliani, Guido Caliceti, Francesco Rinaldi, Francesco Sabattini e Carlo Cocchi".

g. m.