I magnifici quattro . Keybart al debutto

Domani, alle 20.30, l’Auditorium Manzoni accoglierà un nuovo appuntamento di Musica Insieme: un’occasione speciale in cui si presenta al pubblico uno straordinario debutto in Italia: quello del quartetto di sassofoni Kebyart, Pablo Barragán al clarinetto e Albert Cano Smit al pianoforte, un ensemble che riunisce sei talenti Under 35, con alle spalle già un impressionante palmarés di premi e grandi successi internazionali. Il ricavato della serata sarà devoluto ad Airc, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, alla quale Musica Insieme ha inteso destinare quest’anno una donazione. Si parte dalla Suite in mi minore di Jean-Philippe Rameau, che ripercorre alcune delle danze più diffuse del periodo barocco, per continuare con La Valse di Maurice Ravel.