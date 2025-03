I magnifici sette volontari. Vigili del fuoco in festa

Sette nuovi vigili del fuoco volontari per la caserma di Gaggio Montano. Lo scorso 4 marzo gli aspiranti pompieri hanno concluso le 120 ore di addestramento e superato la prova di idoneità finale. Dopo gli anni duri del Covid, questi nuovi ingressi sono una bella notizia per il distaccamento appenninico, che potrà contare sull’entusiasmo e la passione di questi giovani, passando da 25 a 31 membri effettivi. La pattuglia gaggese, la più numerosa dell’ultimo corso provinciale, è già entrata in servizio. "L’entusiasmo dei nostri nuovi colleghi è contagioso – racconta soddisfatto il comandante Davide Medici –: lo scorso week eravamo in 12, come non succedeva da tempo. Sono molto contento".

Questi i nomi dei nuovi effettivi: Noemi Riana, Michele Perotto, Michele Sgroi, Octavian Ungurenau, Giacomo Pieraccini, Andrea Gubellini e Angelo Gentile. Alle loro spalle c’è il percorso che li ha avvicinati prima e inclusi poi nell’universo dei pompieri. "Sono rimasta colpita dalla competenza dei pompieri – racconta la neo vigile del fuoco Noemi Riana – durante un momento drammatico: l’esplosione della centrale di Suviana. Ero lì come volontaria della protezione civile. Li ho visti lavorare e ne sono rimasta colpita. Incuriosita, mi sono messa a chiacchierare con loro nelle pause. Ben presto mi hanno invitato a fare domanda. Il corso è stato duro, ero la più minuta del gruppo, ma i colleghi mi hanno sempre sostenuto. Ed eccomi qua".

Prosegue nel frattempo la campagna di solidarietà ‘Aiuta chi ti aiuta’ in collaborazione con il Lions club Alto Reno, finalizzata all’acquisto di un nuovo mezzo di polisoccorso. Tutti coloro che doneranno almeno 50 euro avranno in omaggio un modellino di camion di pompieri della Thun, disponibile presso il negozio Spagnesi in via Mazzini a Porretta Terme.

Fabio Marchioni