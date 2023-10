I maleducati del pattume?. Sempre attivi

La maleducazione dei cittadini nella raccolta dei rifiuti è opera di una minoranza. In Emilia Romagna ci si è abituati a smaltire correttamente il pattume attraverso la raccolta differenziata, ma rimane complicato eliminare, nonostante le contravvenzioni e i controlli, gli sconsiderati che abbandonano, accanto ai cassonetti, qualsiasi cosa, compresi i rifiuti ingombranti che andrebbero smaltiti nelle isole ecologiche. Succede soprattutto nelle zone periferiche della città. Bisogna però anche rilevare alcuni aspetti che da parte dell’ente gestore andrebbero migliorati. Al cassonetto che raccoglie l’indifferenziata si accede, utilizzando la tessera, attraverso l’imboccatura troppo piccola che induce molte persone ad abbandonare i sacchi dell’immondizia lì accanto. Inoltre sarebbe opportuno mettere a disposizione contenitori per i rifiuti ingombranti perchè alcuni cittadini, pigri o impossibilitati ad avere un mezzo per trasportare i rifiuti all’isola ecologica più vicina, li abbandonano in srada. Detto questo, i numeri della raccolta differenziata in Emilia Romagna sono positivi. Nel 2022, secondo i dati di Regione e Arpae, la raccolta differenziata ha raggiunto su scala regionale il 74%. Il capoluogo di provincia più virtuoso è Ferrara, con l’87,6% di rifiuti differenziati. Seguono Reggio Emilia (82,8%), Forlì (81,7%), Parma (80,9%), Piacenza (71,8%), Ravenna (67,4%), Rimini (66,5%), Bologna (63,2%) e Modena (61%).

