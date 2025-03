I manifesti della discordia. Violenza sugli uomini, una polemica senza fine

Manifesti blu (nella foto) sui padri separati, ne sono comparsi molti in città: è la campagna ‘Genitori Sottratti’, che ha scatenato forti critiche da parte dei partiti di sinistra, con in testa la vicesindaca Emily Clancy che senza tanti giri di parole ha espresso rammarico per non poterli rimuovere: "Definirla fuorviante è poco – la bocciatura della vice di Lepore in merito alla campagna –, la definirei uno stravolgimento della realtà. Il mio rammarico è che non possa tradursi in un diniego all’affissione".

I consiglieri FdI hanno definito le sue parole "un attacco alla libertà di espressione". L’assessora regionale alle pari opportunità Gessica Allegni aveva chiamato invece il tutto "una guerra triste", perché "sembra quasi di voler alleggerire il problema gigantesco dei femminicidi".

"Su nostra iniziativa e di ‘Padri separati’ sono comparsi cartelli forti, diretti, veri – così il promotore Filippo Zanella –. Frasi come ‘Sei un fallito’, ‘Se non fai come dico ti tolgo casa e figli’, hanno fatto sobbalzare qualcuno sulla sedia. Quella che per alcuni è sembrata una provocazione, per molti è stata un grido liberatorio. Perché la violenza psicologica sugli uomini esiste. E per troppo tempo è stata ignorata".

I promotori chiariscono che "non si chiede di sminuire la violenza sulle donne, che esiste, ed è giusto combattere, ma si chiede parità di dignità. Così come è giusto parlare di femminicidio, allora è doveroso non dimenticare la sofferenza maschile, spesso invisibile. È il momento di cambiare la narrativa. Di smettere di dividere il dolore in categorie di genere".