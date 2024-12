I ’mastri ambulanti’ alla conquista del centro storico

Una domenica al mercato dei ‘Mastri ambulanti’. Si tiene oggi a Crevalcore, dalle 9 alle 19, in via Matteotti nel centro storico e propone l’eccellenza del made in Italy ma non solo. Perché saranno presenti una serie di bancarelle di street food che porteranno prodotti tipici, caldarroste, vin brulé, dolci e crèpe. E non mancherà il mercato creativo di hobbisti dell’artigianato. "Abbiamo organizzato un evento – dice Manuela Pizzirani, responsabile Anva Confesercenti Bologna – che potremmo definire come una festa di colori, di sapori e di idee in chiave natalizia. Una occasione certamente per coloro che cercano suggerimenti e proposte nuove e originali in vista dei regali di Natale".

"Siamo sempre felici e disponibili – sottolinea Donatello Poluzzi, assessore comunale al Commercio – di accogliere manifestazioni che aiutano a implementare il commercio di vicinato. Questo mercato si va poi ad aggiungere alle tante altre feste e sagre che animano il centro storico di Crevalcore".