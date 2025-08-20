I maturi delle Aldini Valeriani. Ecco l’elenco di tutti i promossi che hanno superato l’esame

Continuiamo a pubblicare i maturi dell’istituto Aldini Valeriani.
5BIN: Asif Roheel, 74; Boldescu Cristian, 70; Burlacu Iulian, 60; Di Duca Lorenzo, 65; Fantini Diego, 85; Ferri Luca, 87; Filazzola Federico, 78; Galati Daniele, 95; Lapacciana Lorenzo, 70; Liao Kongjie, 94; Mendula Luca, 100; Minut Kevin, 84 ; Mohamed Elawad Omar, 76; Nwachukwu Richard Ikenna, 98; Omri Younes, 76; Pozzi Andrea, 83; Saliceti Giuseppe, 77; Simeone Stefano, 79; Sorghi Francesco, 100; Tinti Massimiliano, 85; Zarri Alessandro, 76; Zhou Davide, 82.
5BMM: Armas Fabio Karol, 63; Biagi Morgan, 60; Bozianu Alen, 76; Buonacosa Pascal, 60; Folesani Samuele, 75; Giovannini Cristian, 60; Golinucci Thomas, 60; Ioancea Matteo, 60; Lauria Riccardo, 60; Lenzi Antonio, 77; Otta Giacomo, 74; Regoli Manuel, 60; Schirripa Matteo, 64; Schirripa Roberto, 66; Soncco Chiclla Erwin Vladimir, 60; Tamari Riccardo, 79; Vivarelli Filippo, 72.
5BTR: Bovina Luca, 70; Elicona Gianmarco, 95; Lenzi Giacomo, 65; Lipparini Francesco, 100 con lode; Moratelli Ilaria, 81; Orlandini Zanini Daniele, 98; Paccione Giovanni, 96; Panessa Fabio, 73; Siggia Davide, 72; Sisti Filippo, 87; Zini Simone, 71.
5CGC: Aldrovandi Nicola, 63; Calatri Thomas, 67; Casari Simone, 100; Demiraj Klodian, 66; Gjergji Sara, 83; Nicolai Andrea, 60; Pellegrino Tommaso, 60; Scacchioli Riccardo, 70; Sun Giulia, 80; Tanzim Alam, 77; Zrari Reda, 70.
5CIN: Babina Christian, 71; Castelletti Vincenzo, 78; Castiglione Paolo, 100; Corsini Riccardo, 63; Covaci Vladimir, 88; Fusca Mattia, 65; Giambanco Vincenzo, 67; Grillini Andrea, 71; Hulboceanu Francesco Lorenzo, 64; Leoni Joy, 64; Mahmoud Yosef Eslam Ahmed Hassan, 90; Mazza Davide, 62; Nanni Elian Morgan, 85; Renna Simone, 70; Salinas Ciro, 67; Santoro Giovanni, 81; Sciarabba Davide, 60; Scoyni Cristian, 80; Tung Federico, 70; Vecchiolla Riccardo, 66; Zacchiroli Stefano, 71.
5CMM: Bernasconi Edoardo, 67; Cacciari Diego, 95; Cascone Diego, 63; Chen Fabio, 66; Chiarello Matteo, 92; Donati Matteo, 72; Elmo Brian, 66; Layadi Anas, 71; Mellini Riccardo, 65; Menchetti Alessandro, 70; Mulazzi Filippo, 60; Pinardi Lorenzo, 61; Roffi Federico, 100; Roncarati Riccardo, 71; Roncarati Vittorio Ruggiero, 86; Rovinetti Matteo, 60; Sarghi Federico Fabiano, 66; Terzi Lorenzo, 73; Tomesani Lorenzo, 62.
5DIN: Bovinelli Matteo, 61; Buzatu Darius Andrei, 75; Compagno Fabio, 68; De Sousa Barbosa Gabriel, 80; Ferraresi Giulia, 85; Iliuk Petro, 68; Johnson Piancastelli Luis Morgan Vito, 80; Lombardi Matteo, 80; Marchi Alessio, 80; Musolesi Daniele, 61; Naldi Alessia, 97; Perrone Giulio, 61; Pisanu Simone, 88; Provenzano Samuel, 63; Rivelli Christian, 62; Tonuc Firdevs Medine, 72.
5DMM: Albini Matteo, 100; Barbato Luca, 64 ; Bartoli Mirco, 72; Bentahar Yassin, 93; Brighetti Christian, 69; Calzolari Mattia, 83; Capobianco Christian, 66; Capra Massimo, 76; Colella Roberto, 66; Corona Denis, 94; Fabbri Stefano, 74 ; Gaibari Simone, 83; Guilarte Christian, 84; Jianu Alessandro Robert, 66; Martini Maurizio, 80; Monti Daniele, 90; Nassetti Elisa, 100; Paganica Lorenzo, 83; Poluzzi Francesco, 69; Sprincean Radu, 61; Tomba Simone, 100; Zampino Luca, 84; Zandonai Antonio, 85.
5EMM: Benini Nicholas, 62; Bonetti Gabriele, 90; Brico Lorenzo, 75; Bumbu Danu, 70; Carfora Nicola, 74; De Pascale Alexander, 64; Ferrari Federico, 73; Gesuito Davide Domenico, 77; Girolamodibari Marco, 72; Guidi Gabriele, 65; Maatougui Omar, 75; Mita Riccardo, 67; Nannetti Samuele, 82; Rizzello Enrico, 70; Scozzola Davide, 75; Signani Diego, 64; Tonin Federico, 72.
5AES: Bianchi Giuseppe, 96; Cambria Eugenio, 63; Chiarelli Franco, 85; Luk’yanenko Alina, 80; Pambianchi Gomez Ruben Elias, 82; Toninello Alan, 76; Tuzzolino Daniele Giuseppe, 80.
5AMS: Bahoum Samir, 60; De Jesus Paolo, 80; Degli Esposti Elisa, 64; Dello Iacono Michele, 100; Giliberti Manuele, 72; Guerrieri Marcello, 80; Maccaferri Daniele, 70; Rombolà Pietro, 75; Tosi Mauro, 90; Verducci Laura, 93.
(Fine)