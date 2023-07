"I medici ci sono, ma l’Ausl non li vuole"

I medici per tenere aperto il pronto soccorso di Vergato ci sarebbero e sarebbero anche pronti ad entrare subito in servizio, ma il problema è che nessuno li chiama. Lo rivela lo Snami, il sindacato autonomo dei medici italiani, che sottolinea come a questo punto la chiusura di questo servizio e l’apertura di un Cau, centro di assistenza medica per le urgenze sia una precisa volontà politica e dell’Azienda Usl di Bologna.

"Pur essendoci la disponibilità di questi professionisti nessun inserimento in servizio e affiancamento è stato effettuato – spiega il presidente dello Snami di Bologna – in quanto non meglio specificati `alti voleri` prevederebbero la chiusura del pronto soccorso di Vergato in favore di una sua riconversione di questo mitologico Cau, mitologicamente proposto come panacea di tutti i mali". In questa fase l’Ausl ha preferito non commentare, ma la scelta di questa riconversione sembra essere motivata dai numeri. I Cau sono destinati a trattare i pazienti che all’ingresso vengono classificati con i codici verdi e bianchi e nel 2022 a Vergato dei 5.843 accessi che il servizio ha registrato, quasi l’84% rientravano in questa casistica. Allestendo il centro di assistenza si ha il vantaggio di poter arruolare anche i medici di base e non solo quelli abilitati al trattamento delle emergenze. Una soluzione che non tiene conto di quel 16% che, invece, avrebbe avuto bisogno di un medico formato e che con i Cau sarà dirottato o a Bologna o a Porretta.

"Nell’ambito della leale collaborazione con l`Azienda Usl di Bologna – conclude Pieralli – il sindacato ha impegnato tempo e risorse al fine di strutturare una progettazione e raccogliere disponibilità di medici già formati e certificati nell`ambito dell’emergenza urgenza, al fine di consentire il mantenimento del Pronto soccorso di Vergato con due medici che si sono resi disponibili ad accettare incarichi da graduatoria a tempo pieno, mettendo potenzialmente in piena sicurezza la turnistica del presidio oggi operante per le 12 ore diurne, integrando una collega già presente".

Il tema sarò sicuramente uno degli argomenti caldi della prossima campagna elettorale, dato che buona parte delle amministrazioni servite da questo ospedale, da Marzabotto alla stessa Vergato, passando per Grizzana Morandi, saranno rinnovate nel 2024. Per il momento la questione tornerà sui banchi della Regione, con la consigliera regionale Marta Evangelisti che ha presentato un’interrogazione alla giunta del presidente Bonaccini. "Ci opporremo in tutte le sedi – a parlare è l’esponente di Fratelli d’Italia – alla chiusura del ps di Vergato e non accetteremo soluzioni al ribasso. Se questo è il modo con cui si intende organizzare la sanità in provincia, significa che la volontà della Regione è esclusivamente quella di ridurre i servizi e di non garantire adeguatamente salute e cura, a discapito di chi ci vive e vorrebbe venire ad abitarvi e in spregio a tutte le rassicurazioni ricevute che si rivelano mere promesse elettorali".

Massimo Selleri