"I medici dei Cau non abilitati alle urgenze"

I medici dei Cau, i Centri assistenza e urgenza creati per dare assistenza ai pazienti con patologie non gravi, dovranno uscire dalla struttura e dare una mano anche per quanto riguarda le urgenze che si verificano sul territorio. Lo ha annunciato un paio di giorni fa l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi che presenterà la proposta ai sindacati nel prossimo incontro che si terrà entro il mese.

Una proposta che i rappresentanti dei medici rimandano al mittente. "I medici Cau non sono medici di emergenza: sono guardia medica, quindi medicina generale di base – precisa Roberto PIeralli dello Snami –. Per esercitare l’emergenza territoriale è obbligatorio per legge un diploma di abilitazione a quello consegue poi un altro inquadramento contrattuale che non c’entra nulla con i Cau. Il modello dei medici di emergenza territoriale ha un contratto nazionale e le sue regole, per cui i Cau e il 118 non hanno nulla a che gli uno con l’altro. I Cau tra l’altro devono chiudere da un punto di vista contrattuale, come risulta dall’intesa".

Pieralli sottolinea poi il concetto di doppio mandato: "È incompatibile con l’andare fuori sui mezzi di soccorso. Non che il medico lascia lì il paziente poi magari torna dopo ore perché è andato in soccorso sul territorio".

Sulla stessa linea Salvatore Bauleo, segretario provinciale e vice segretario regionale Fimmg: "I Cau non dovrebbero più esistere. Poi i medici che esercitano nei Cau, come scritto chiaramente nell’intesa, sono a disposizione di pazienti a bassa complessità. I pazienti che si devono andare a soccorrere sul territorio, invece, possono essere ad altissima complessità, pensiamo a personea in arresto cardiaco, incidenti stradali. Per intervenire su questi pazienti è previsto un titolo ben preciso: nel 118, perché di questo stiamo parlando quando si dice ’andare sul territorio’, ci possono andare o medici specializzati nell’emergenza-urgenza o anestestisti-rianimatori, oppure che hanno fatto un corso specifico. A meno che negli ultimissimi giorni non si sia verificato un mutamento della tipologia dei professionisti che lavorano nei Cau, a quanto mi risulta solo un’esigua minoranza è in possesso di uno dei tre titolo che ho specificato".

Non nasconde la preoccupazione Bauleo: "Come si può pensare di mettere su di un’ambulanza persone che non ha i titoli professionali necessari per soccorrere in modo sicuro le persone che hanno bisogno di un intervento in emergenza-urgenza?".

Intanto i segretari Fimmg dell’Emilia-Romagna hanno inviato una lettera all’assessore Fabi all’interno della quale riportato tutte le criticità che, dal loro punto di vista, appesantiscono il lavoro del medico di famiglia e riducono l’efficacia delle cure ai pazienti.

