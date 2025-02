I meloniani non ci stanno: "Rischio danno erariale"

Fratelli d’Italia va all’attacco sugli autovelox. E chiede che la giunta li spenga subito, per evitare il rischio di "un danno erariale da milioni di euro, tra rimborsi e spese legali", dovuto ai ricorsi che si stanno moltiplicando vista la normativa attuale e l’impossibilità di ’omologare’ gli apparecchi già installati.

Con una dura nota, i meloniani eletti in Consiglio comunale attaccano Simona Larghetti, consigliera delegata della Città metropolitana, secondo cui non si possono sospendere le multe e bisogna opporsi ai ricorsi. "Parlare di ‘prezzo di sangue’ per giustificare l’uso di autovelox che la Cassazione ha già dichiarato illegittimi è inaccettabile – è l’affondo degli esponenti di Fratelli d’Italia –. Il vero prezzo lo stanno pagando i cittadini, con multe che probabilmente verranno annullate e che, tra rimborsi e spese legali, graveranno sul bilancio comunale. La sicurezza stradale è fondamentale, ma non può essere un pretesto per fare cassa".

Fratelli d’Italia sottolinea inoltre come l’incapacità dell’amministrazione di gestire la questione autovelox possa avere ripercussioni sul bilancio comunale, con conseguenti aumenti di tariffe e tasse per i cittadini.

"Non ci stupiamo delle manovre lacrime e sangue, come l’aumento del prezzo dei biglietti dell’autobus: sono solo l’ennesimo tentativo di coprire i buchi di bilancio causati da scelte sbagliate", incalzano i consiglieri meloniani.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10505/2024, ricordano nella nota gli esponenti di Fratelli d’Italia, ha stabilito in modo chiaro che per la validità delle sanzioni elevate con autovelox non basta la semplice approvazione dello strumento, ma è necessaria anche l’omologazione, che prevede specifiche caratteristiche tecniche obbligatorie.

"Considerando che il giudice di pace di Bologna continua a dare ragione ai cittadini che impugnano le multe, il Comune che si trova a dover pagare non solo i rimborsi, ma anche le spese legali", osservano gli esponenti di Fratelli d’Italia.

Che hanno presentato ieri in aula un ordine del giorno in cui si invitano sindaco e giunta "a sospendere immediatamente l’accensione degli autovelox privi dei requisiti richiesti dalla normativa, al fine di evitare ulteriori danni erariali e nuovi oneri per le casse pubbliche".