I mercatini di Natale in piazza

Spettacoli, mercatini e presepi nel programma natalizio intitolato: Le mille luci di casa che si apre domani a Casalecchio per poi prolungarsi fino all’Epifania. In piazza del Popolo domani si aprono i mercatini di Natale & dintorni, con i banchi dei prodotti alimentari e di artigianato tipici di questo periodo. Il 7 dicembre come da tradizione consolidata si svolge la festa degli Elfi, in piazza, con l’accensione dell’albero di Natale e lo spettacolo La conta di Natale al teatro comunale Laura Betti. Novità dell’anno la rassegna dei presepi esposti in città e al Parco della Chiusa su iniziativa di Proloco Casalecchio Insieme. Poi concerti e spettacoli come il Capodanno di Comunità con Franz Campi e Giorgio Comaschi, con gli appuntamenti in programma nella frazione di Ceretolo e fino alla Passeggiata degli Auguri a Capodanno e fino alle varie ‘befanate’ del 6 gennaio.