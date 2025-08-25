I messaggi da tutta Italia: "Forza Romagna nostra, rialzati come sai fare tu"

Il tam- tam è partito all’alba: ma cosa sta succendeo in Romagna? Sui siti dei giornali, sui social, un po’ ovun que: tutti a cercare notizie, perchè in questi giorni decine-centinaia di migliaia di italiani sono invacanza fra i lidi ferraresi e Cattolica.

E’ partita anche la gara di solidarietà. Gente che rassicurava gli amici:"Tranquilli, è stato un disastro, ma siamo sani e salvi"; altri che chiedevano informazioni o postavano immagini e video. L’informazione corre velocissima ormai, lo sappiamo In tanti hanno lanciato veri e propri messaggi d’amore per la Romagna: "Siete sempre i più forti, vi rialzerete anche stavolta, anzi vi siete già rialzati. Se avete bisogno veniamo a darvi una mano"

C’è una storia a lieto fine fra i disastri provocati dal tornado.

Un piccolo di fenicottero è stato soccorso in spiaggia a Gatteo Mare (Forlì-Cesena). A prendersi cura del volatile, i titolari del Bagno Alvaro "Abbiamo contattato il centro recupero animali selvatici e ci hanno dato le indicazioni per aiutarlo. È stato con noi un paio d’ore, poi sono venuti a prenderlo"