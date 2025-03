I mestieri del cinema con i protagonisti

Appuntamento al Pop Up Cinema Arlecchino con le matinée di Tout Court: e alcuni ospiti speciali per I Mestieri del Cinema - in collaborazione con Associazone Corso Doc e Alliance Française. Oggi alle 9,30 si parla de ’Il formato breve’, dedicato al cortometraggio. Saranno quattro i corti in lingua francese con sottotitoli in italiano, seguiti da un incontro speciale con ospiti d’eccezione: Raphaël Venayre e Antoine Guerci, registi e direttori della fotografia di ’La fin des vacances’ (Belgio, 2023); Amaïllia Bordet, regista di ’No Home Movies’ (Francia, 2024); Noémie Guibal, regista di ’Alba au matin’ (Svizzera, 2024); il team di Sayonara Film, società di distribuzione di ’La voix des autres’ (Francia, 2023).