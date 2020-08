di Nicoletta Tempera "Non ho dormito mai questa notte pensando a quel povero bambino. Sono trent’anni che abbiamo rottweiler. Mai, mai mi sarei potuta aspettare una disgrazia simile". A parlare è la proprietaria di Nikita e Peach, le due giovani rottweiler che, l’altro pomeriggio, hanno aggredito due gemellini di 6 anni che giocavano nel cortile dei vicini. La donna era assieme al marito, 67 anni, quando i due cani sono scappati di casa. Lui, che è rimasto ferito in maniera seria alla...

"Non ho dormito mai questa notte pensando a quel povero bambino. Sono trent’anni che abbiamo rottweiler. Mai, mai mi sarei potuta aspettare una disgrazia simile". A parlare è la proprietaria di Nikita e Peach, le due giovani rottweiler che, l’altro pomeriggio, hanno aggredito due gemellini di 6 anni che giocavano nel cortile dei vicini. La donna era assieme al marito, 67 anni, quando i due cani sono scappati di casa. Lui, che è rimasto ferito in maniera seria alla testa per bloccare i due animali, è stato denunciato ieri dai carabinieri per lesioni gravi e omessa custodia.

Signora, c’era anche lei quando i suoi cani hanno azzannato i bambini?

"C’ero sì. E assieme a mio marito ho tentato di fermarle. Stavamo uscendo in auto dal cancello quando le due cucciole, perché sono giovani d’età, ma grandi di stazza, sono sgattaiolate fuori. E c’erano i bambini che giocavano nella piscinetta, facevano un po’ di confusione. Loro si sono lanciate lì".

Erano mai state aggressive?

"Mai. Dopo l’aggressione, ho anche chiamato l’educatore... Gli ho chiesto: ‘Ma come è possibile?’. Anche lui non ci credeva. Poi, in realtà, è stato scritto che entrambi i cani hanno aggredito i bimbi. Nikita saltava e basta. Nella confusione, chi non le conosce può averle confuse... Ma è stata solo Peach a mordere, non Nikita".

E adesso che cosa succederà?

"La municipale le ha sequestrate entrambe e portate al canile. Noi non credo che le riprenderemo mai, ma Peach in particolare, se avessimo saputo che aveva questo carattere non l’avremmo mai tenuta con noi, l’avremmo data a qualcuno capace di gestirla. Mi hanno detto che probabilmente saranno adottate da un’educatrice che si occupa di cani aggressivi a Crevalcore. Però c’è un fatto che mi è molto dispiaciuto".

Quale?

"Noi abbiamo una terza cagnona, anziana, Diva. Ha nove anni e mezzo, è malata e sotto terapia, non si muove da casa neppure per passeggiare in giardino. Mi hanno sequestrato anche lei. Ho paura che mi muoia in canile, lei che non ha mai fatto male a una mosca. Come del resto nessuno dei nostri cani precedenti".

Come si sente ora?

"Sono a pezzi per quel povero bimbo, per il suo fratellino e per il nonno. Non penso ad altro. E sono dispiaciuta, perché in paese stanno dipingendo me e mio marito come degli irresponsabili. Questa disgrazia non doveva accadere. Ma noi siamo persone scrupolose, non c’è mai stata superficialità. Da trent’anni abbiamo rottweiler a casa: mai avuta una denuncia".