I migliori dell’Archimede. Tutti i voti dall’otto in su

Prosegue l’elenco dei migliori studenti del Iis Archimede di San Giovanni in Persiceto.

1M Elettronica ed Elettrotecnica – Biennio Musolesi Lorenzo, 8.57; Pantano Simone, 9.71; 1N Elettronica Ed Elettrotecnica - Biennio Di Noia Davide, 8.21; Peverari Sabrina, 8.00; Lippa Annalisa, 9.71; 1Q Costruzioni, Ambiente e Territorio-Biennio Bosi Achille, 8.00; Papa Andrea, 8.00; Martinelli Simone, 8.29; Mingozzi Luca, 8.57; Curca Mihail Eduard, 8.93; 1R Costruzioni, Ambiente e Territorio-Biennio Sepe Edoardo, 8.36; Calzati Carolina, 9.00; 2A Liceo Scientifico Bonfatti Carlotta, 8.00; Loutfi Federico, 8.27; Kaur Anshpreet, 8.73; Prandini Lucia, 973; 2B Liceo Scientifico Caprini Marco, 8.09; Vitiello Francesco, 8.09; Lo Bianco Melissa, 8.55; Mazzoni Tommaso, 8.91; 2C Liceo ScientificoMasi Clara, 8.00; Cotti Pietro, 8.27; Marchesini Alessandro, 8.36; Piro Roberta, 8.40; Circelli Giuseppe, 8.64; Luzzi Anna, 9.27; 2D Liceo Linguistico Cuomo Sara, 8.00; Scarnato Francesca, 8.00; Carratta Lorenzo, 8.09; Manti Sofia, 8.09; Serra Giovanni, 8.09; Santi Giorgia, 8.27; Pizzi Claudia, 8.45; Serra Giulia, 8.55; Fantoni Arianna, 8.64; Spagni Davide, 8.82; 2E Liceo Linguistico Guerrieri Vittoria Sarang, 8.09; Masetti Lara, 8.18; Maccaferri Matilde, 8.45; Assili Tesnime, 8.55; Vignoli Viola, 8.64; Sampino Mattia, 8.91; Battaglia Alessia, 9.36; 2F Liceo Linguistico Bernardi Filippo, 8.00; Vezza Alessia, 8.00; Imperatrice Serena, 8.09; Hachem Ebaji Giacomo, 8.27; Lanni Camilla, 8.27; Marescalchi Giulia, 8.27; Ceccaroli Laura, 8.36; Venezia Arianna, 8.55; Molon Giorgia, 8.73; Monteguti Dahlia, 9.91; 2G Amministrazione, Finanza e Marketing - Biennio Cangiano Andrea, 8.14; Hamid Ahmed Thagib Taleen, 8.14; Li Jia Yi, 8.21; Akentour Karim, 8.43; Matichecchia Anna, 8.57; 2H Amministrazione, Finanza e Marketing - Biennio Parisi Marco, 8.00; Pazzaglia Chiara, 8.00; Quabili Khawla, 8.36; Benassi Nicole, 8.50; Passerini Riccardo, 8.57 2I Amministrazione, Finanza e Marketing Biennio Barbieri Davide, 8.07; Ognibene Lorenzo, 8.21; Vignan Ionut, 8.29; Tazi Sara, 8.36; Gamberini Federica, 8.93; 2L Amministrazione, Finanza e Marketing Biennio Calabrã’ Vincenzo. 8.00; Manolache Ana Maria Elena, 8.00; Bakri Rayhane, 8.07; Giuffrà Pietro, 8.21; Zheng Michela Tingting, 8.21; Bovina Anna, 8.29; Ali Duaa, 8.50; Bruno Asia, 8.64; Sighinolfi Aurora, 9.00; 2M Elettronica ed Elettrotecnica - Biennio Natali Alexa, 8.69; Andresciani Andrea, 8.77; 2N Elettronica ed Elettrotecnica - BiennioMontanari Matteo, 8.23; Brandoli Giovanni Paolo, 8.31; Magagna Fabio, 8.31; 2O Elettronica ed Elettrotecnica - BiennioPederzini Andrea, 8.00; Landi Massimo, 8.46; 2P Costruzioni, Ambiente e Territorio – Biennio Malaguti Elena, 8.00; Cicognani Simone, 8.23; Marchesini Ivan, 8.23; Rimondi Coral, 8.23; 2Q Costruzioni, Ambiente e Territorio - BiennioSclano Mattia, 8.23; Andrei Tommaso Gabriel, 8.38; 3A Liceo Scientifico Bagioli Viola, 8.17; Tarozzi Giorgia, 8.17; Veronesi Gabriele, 8.25; D’Ippolito Martina Lucia, 8.33; Mandrioli Susanna, 8.33; Singh Ankush, 8.33; Cotti Chiara, 8.58; Girotti Cecilia, 9.08; 3B Liceo Scientifico Cricchi Giulia, 8.00; Guizzardi Greta, 8.08; Cattelan Matilde, 8.17; Pinna Giulia, 8.17; Porelli Pietro Reda, 8.17; Rinaldi Arianna, 8.25; Capponcelli Anna, 9.08; Sabato Francesco, 9.25; 3C Liceo ScientificoBarbieri Leonardo, 8.08; Magoni Ruben, 8.08; Bolelli Benedetta, 8.42; Grasso Christian Salvatore, 8.83; Amadei Giacomo, 9.08; Bernini Aurora, 9.17; 3DE Liceo Linguistico – Esabac Longo Asia, 8.00; Bizzarri Andrea, 8.08; Cecoro Francesco, 8.08; Ferri Damiano, 8.54; Stagno Grazia, 8.62; Gori Rebecca, 9.08; Lena Arianna, 9.08; Sabbionosi Emma, 9.08; Bortolotti Nicola, 9.15; Murrani Muhamed, 9.31; 3F Liceo Linguistico Leonelli Caterina, 8.08; Mercuri Sofia, 8.08; Stabile Diego, 8.15; Tosto Gabriele Carmelo, 8.23; Lenzi Alice, 8.31; Perez Emma, 8.46; Zambelli Martina, 8.62; Chiummiello Luna, 9.08; Gaddi Arianna, 9.15; Veronesi Marco, 9.15.

(2/segue)