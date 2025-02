I mille colori della StraBologna. Nettuno, tortellini e tanta passione. Ecco i simboli della t-shirt della gara

Il Gigante, ovvero il Nettuno, un suffisso che nasconde un tortellino. E ancora un acceso color arancio, con le spalline azzurre. Ci siamo. L’aula Biagi de il Resto del Carlino, ospita la presentazione della maglia che invaderà il centro storico il 25 maggio. E’ la t-shirt di StraBologna, il fiore all’occhiello dell’attività Uisp per la quale si sono già prenotati in duemila. Difficile fare previsione certe, ma è chiaro che gli organizzatori dell’Uisp – in testa la presidente Paola Paltretti affiancata dal responsabile della comunicazione Nicola Fornasari – si aspettano di superare le ventimila unità.

Molto dipenderà, ma questo lo impareremo più avanti, dal meteo, perché una bella giornata di sole è in grado di spostare o tenere fermi almeno 4-5 mila aspiranti podisti. Ma la macchina organizzativa dell’Uisp è già in marcia, con un ritmo spedito.

E in Uisp sono sicuri di aver fatto bene la loro parte, così come il Carlino, che il 21 marzo festeggerà 140 anni di storia. StraBologna, edizione numero 44, sarà uno degli eventi prescelti perché, come ricorda Valerio Baroncini, vice direttore del Carlino, "la corsa è una storia. Che va raccontata con i suoi protagonisti e le sue vicende".

Sono in tanti, nell’aula Biagi. Baroncini è affiancato da Andrea Zanchi, responsabile delle pagine di cronaca, che si rifà anche all’"Anno che verrà" di Dalla. "Come cantava Lucio, la StraBologna si farà, ’ognuno come gli va’. Perché sarà una festa".

Ci sono anche Giorgia Golfari, responsabile Eventi di Confartigianato Bologna Metropolitana e Andrea Volta, vice presidente di Coop Alleanza 3.0.

"Inclusione, sport, passione, condivisione di valori, sani stili di vita e sostenibilità", sono i concetti sui quali battono tanto Golfari quanto Volta. "Più che sponsor, siamo partner", aggiungono con orgoglio.

E la presidente dell’Uisp Paltretti? "StraBologna è la sintesi della nostra missione. Far fare sport a tutti, con l’idea di star bene". Tira le fila del discorso Nicola Fornasari. "Il percorso non è ancora stato deciso, perché ci confronteremo con l’amministrazione per evitare i cantieri". StraBologna in sicurezza. Ci si iscrive online fino al 28 febbraio. Dal primo marzo anche nei punti Uisp e non solo. Fino al 28 febbraio il pettorale con tanti voucher e benefit costa 14 euro. Passiamo a 16 dall’1 al 31 marzo. Dal primo aprile, via libera a tutti a 18 euro. Scommettiamo che saremo tanti in Piazza Maggiore il 25 maggio?