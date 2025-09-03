I ’Minori amori’ di Alberici: "Racconto quattro amici con Bologna sullo sfondo"

"Questa città è così: se sei stato onesto, conserva le relazioni". Bologna attraversa ogni pagina di Minori amori (ed. Minerva), il nuovo romanzo di Alberto Alberici, in uscita oggi nelle librerie: la storia si muove tra il capoluogo emiliano e la riviera romagnola negli anni Settanta e Ottanta, e cortei studenteschi, funerali improvvisi, laghetti dell’Appennino e osterie dai tavoli sbeccati fanno da sfondo alle vicende di Giorgio, Antonio, Fabrizio e Alessandro, quattro amici che il lettore segue dall’adolescenza all’età adulta, tra amori e sfide che la vita mette loro davanti. Alberici costruisce così una narrazione generazionale capace di parlare a chi quegli anni li ha vissuti, ma anche ai più giovani: spaesamento e ricerca di identità sono esperienze comuni e universali. Il romanzo sarà presentato l’11 settembre alla Biblioteca di Castel San Pietro Terme (ore 18) e il 17 alla Libreria Coop Zanichelli di Piazza Galvani(ore 18).

Alberto Alberici, partiamo dal titolo: perché Minori amori? "Il romanzo racconta quattro bambini, poi ragazzi e infine uomini lungo lo scorrere del tempo, è suddiviso in tre sezioni. A un certo punto un grande evento traumatico li segna profondamente, rendendo difficile per loro vivere relazioni stabili: restano intrappolati in un continuo passaggio da un amore all’altro, senza mai riuscire a dare profondità e solidità ai legami. In più, all’inizio racconto anche di amori adolescenziali e fuggevoli, quindi il titolo ha un doppio significato".

È ispirato a una sua storia personale? "Molti aspetti li conosco bene, li ho toccati con mano. I quattro protagonisti hanno parti di me: non è un libro autobiografico, ma ci sono molti accenni e suggestioni personali".

In che modo Bologna entra nel romanzo? "Sono molto legato a Bologna. Anche i miei primi due romanzi erano ambientati qui e, mentre scrivevo Minori amori, sentivo che potesse essere la chiusura di una sorta di trilogia. Come nei precedenti, Bologna è un personaggio sullo sfondo: aleggia, ritorna più volte e il romanzo termina nel centro storico, in una scena quasi onirica, che diventa una sorta di dedica alla città. Lavoro nel mondo della moda, e sento spesso raccontare Bologna come una città che conserva relazioni e attenzioni per l’altro, e ha nell’accoglienza la sua matrice".

E poi c’è anche la Romagna. "Negli anni Sessanta, per me, come per molti, le vacanze significavano mare e Romagna. Anche questo elemento nasce da un tratto personale della mia esperienza".

Il romanzo affronta anche il tema del superare un grande dolore. Qual è il messaggio che vuole trasmettere? "Un dolore forte, vissuto da giovani, resta con te per sempre: diventa il tuo dolore. Ma credo che solo nella relazione con l’altro si possa davvero elaborare un lutto. I quattro protagonisti lo capiscono insieme: si salvano a vicenda, e da questo salvataggio nascono nuove possibilità di relazione".