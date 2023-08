I minori e il digitale Il corso di formazione per i laureati Unibo

Educare i minori ad un uso consapevole del digitale: questo l’obiettivo del corso di alta formazione universitaria “Coo.de-Cooperative Digital education“, che insegnerà a neolaureati e laureandi in scienze dell’educazione, psicologia e sociologia i linguaggi e gli strumenti più adeguati a sensibilizzare i ragazzi. Sarà aperto anche a educatori ed educatrici in servizio in tutte le cooperative aderenti a Legacoop, per comprendere a pieno le opportunità del digitale che, se usato correttamente, può qualificare ulteriormente la professionalità educativa. "L’obiettivo è duplice" spiega Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna, "da un lato potenziare le competenze del eprsonale già in servizio, dall’altro formare una nuova generazione di educatori, in modo tale che siano preparati a gestire sia le opportunità sia le criticità offerte dal digitale". Il corso prevede quattro moduli, ed è in coprogettazione con l’Università di Bologna: "si rafforza la nostra partnership con l’ateneo" conclude Rita Gherdini.