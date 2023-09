I misteri dei testi antichi:. Luciano Canfora spiega come studiarli davvero

I testi antichi greci e latini che noi leggiamo in copie confezionate almeno un millennio dopo che quelle opere erano state scritte, rispecchiano davvero l’originale? Quali modifiche hanno subìto nei secoli? Ad affrontare il problema sarà Luciano Canfora, professore emerito dell’Università di Bari, oggi alle 17,30 nella sala dello Stabat Mater all’Archiginnasio presentando il suo libro ’Lezioni di filologia classica’ (il Mulino), indialogo con Federico Condello. Lo studioso si propone di portare i lettori tra i concetti fondamentali di questa disciplina grazie anche al ricorso ad esempi concreti. Se nei manoscritti a noi giunti non ci fossero errori, i filologi sarebbero disoccupati. Per ’fortuna’ ci sono, e perciò gli studiosi da secoli si affannano al fine di ricostruire gli ’originali’. Il libro racconta successi e sconfitte, delusioni e delizie, di tale incessante lavoro.