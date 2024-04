I misteri e il processo del caso Paolo Fabbri

Tanti bolognesi possono ammetterlo. Parlando di Paolo Fabbi pensano subito alla canzone di Francesco Guccini, poi al partigiano di Conselice, figura centrale della Resistenza bolognese e non solo. Anche per questo Enrico Verdolini ne ha studiato accuratamente la vita e la morte, avvenuta in circostanze poco chiare nel 1945. Dopo avere scavato fra carte processuali, documenti di archivi italiani e statunitensi e parlato con i discendenti di alcuni partigiani è così arrivato a scrivere Il caso Paolo Fabbri. Il sacrificio della missione partigiana per la Liberazione di Bologna (Pendragon) che presenta domani alle 18.30 alla Coop Ambasciatori. A dialogare con il dottore di ricerca in Diritto Costituzionale a Bologna saranno Anna Cocchi (Anpi) e i docenti Unibo Alberto Preti e Walter Tega, che firmano anche le prefazioni. Il volume parte dal viaggio di Fabbri e Mario Guermani che nel dicembre 1944 oltrepassarono la Linea Gotica per arrivare a Firenze. Ma non tornarono mai. "Mi ha colpito la storia di questo viaggio – spiega Verdolini – però non avevo trovato resoconti. E così ho cercato il fascicolo del processo all’Archivio di Stato, un faldone di più di 300 pagine con testimonianze scritte, perizie mediche, balistiche, la sentenza: sono riuscito così a ricostruire l’itinerario di Fabbri e quello che succede quando si aprono le indagini dopo la morte. Ho trovato altri documenti negli Usa e a Roma, negli archivi dello Stato Maggiore dell’Esercito".

Come mai tanto interesse per questo partigiano?

"Fabbri e Guermani a Firenze incontrarono gli alti ufficiali dell’Esercito americano, figure dell’Oss– l’ex servizio segreto–, e il partigiano Vero Del Carpio, al servizio Usa: accoglieva le missioni da nord e organizzava gli aviolanci, gli aiuti ai partigiani. Quando Fabbri fu ucciso, infatti, portava con sé i piani militari per liberare Bologna. Nel fascicolo del processo, e nel libro, c’è la storia di che fine fanno questi piani".

Fabbri era dunque una figura centrale nella Resistenza.

"Aveva organizzato le Brigate Matteotti in provincia, aveva un’importante base segreta in centro, il Fondone, ed era una delle figure principali del partito socialista. La sua morte rese più difficile liberare Bologna e negli archivi americani un documento prova come gli fosse stato offerto un ruolo da sottosegretario nell’Italia liberata. A Roma, poi, ricevette dal Ministero della Guerra cinque milioni di finanziamenti per i partigiani".

Poi la morte, sulla via del ritorno, la notte di San Valentino, nella zona di Gaggio Montano.

"I corpi vennero trovati l’anno dopo, sepolti. È tutto poco chiaro e la persona che guidava le ricerche era un personaggio ambiguo che potrebbe avere avuto ruolo nella morte dei due. Dal fascicolo del processo, a Bologna nel 1946, sono emerse due perizie del medico legale, fatte sulle autopsie, e la perizia di esperti militari sulla base delle ferite e dei proiettili. Emergono elementi che fanno capire come ci fossero indizi pesanti a carico di una serie di persone, ma la sentenza non tenne conto delle perizie e coprì tutto. Forse anche chiudendo un possibile dibattito sulla vicenda. A seguire il caso fu il Resto del Carlino, al tempo il Giornale dell’Emilia".

Cosa emerse dalla sentenza?

"Che non c’erano elementi a sufficienza per incolpare qualcuno. Ma due nomi, che cito, emersero. Nel Dopoguerra si parlò di delitto politico: per alcuni da parte dei fascisti, per altri dei comunisti per colpire i socialisti. per le carte, sono ipotesi da scartare: probabilmente la soluzione va cercata in una zona grigia di doppiogiochisti che non agivano per motivi politici".

Chi era l’uomo Fabbri?

"Aveva grande energia. Ebbe molte vite, da agricoltore diventò sindacalista, poi artigiano, allievo di Massarenti a Molinella. Un romagnolo che al confino a Lipari studiò il francese. É una Medaglia d’oro della Resistenza, ma nel Memoriale di piazza Maggiore, precedente al conferimento, venne aggiunto solo dopo e tuttora è rimasto un po’ da parte. E invece non dobbiamo dare per scontato la memoria di chi si è sacrificato".