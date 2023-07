I mondi di Dante Ferretti "Iniziò tutto con Pasolini"

di Benedetta Cucci

Il suo ricordo di Bologna coincide con i set del primo regista con cui cominciò, spiccando poi il volo verso l’universo del cinema stellato. "Con Pasolini, per ’Salò o le 120 giornate di Sodoma’, girammo proprio nei dintorni di Bologna" racconta l’ottantenne Dante Ferretti (in effetti la location era Villa Aldini), scenografo tre volte premio Oscar (’The Aviator’, ’Sweeney Todd’ e ’Hugo Cabret’, rispettivamente nel 2005, 2008, 2012) che domani rascorrerà una giornata bolognese: alle 19, al Cameo in piazzetta Pasolini, incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo libro ’Immaginare prima. Le mie due nascite, il cinema, gli Oscar’ (Jimenez Edizioni) e alle 21.45 sarà sul palco di Piazza Maggiore per introdurre la proiezione di ’Casinò’, film di Martin Scorsese con Sharon Stone, Robert De Niro e Joe Pesci.

Signor Ferretti, come ebbe inizio tutto con Pasolini?

"Bisogna tornare indietro a ’Il Vangelo secondo Matteo’ del 1964, dove però facevo l’assistente, perché il mio primo film da capo scenografo fu ’Medea’. Dato che il mio capo di allora non veniva quasi mai sul set, lavorando a vari film contemporaneamente, andò a finire che Pasolini si rivolse solo a me e che il capo non se lo filò più. Mandavo avanti tutto io".

Domani invece sarà invece a Bologna per presentare ’Casinò’ del 1995: quali furono le richieste di Scorsese?

"Abbiamo girato gli esterni del film a Las Vegas, per gli interni abbiamo cominciato prima in un casinò vero, dove però non si potevano mai fermare col lavoro e noi giravamo solo di notte. Essendoci dei problemi, abbiamo dovuto ricostruire tutto: il casinò, la casa e gli uffici di De Niro, quella della Stone. E’ stato un lavoro lungo e complesso, ma alla fine mi pare che ci siamo riusciti".

Come ha conosciuto Scorsese?

"A Cinecittà, quando venne a trovare Fellini sul set de ’La città delle donne’, assieme a Isabella Rossellini, si erano appena sposati. Noi giravamo dentro a un casino, che non è un casinò, e Fellini gli disse: ‘Martin, questo non è il posto migliore per passare la luna di miele’. Questo fu il primo incontro, nel 1980. Poi passa un po’ di tempo, arriviamo al 1988 e al successo di critica, ma non di incassi, che fu il film ’Le avventure del barone di Munchausen’ di Terry Gilliam, un regista che amavo e con cui volevo lavorare, dopo aver visto ’Brazil’. La stampa a quel tempo disse che era il film con le scenografie più belle di sempre e a quel punto mi chiamarono in America dove ricevetti una telefonata dall’assistente di Scorsese che mi invitava a New York. Da lì partì tutto".

Lei ha accanto da una vita una persona importante, sua moglie Francesca Lo Schiavo, con cui condivide questo lavoro.

"E’ la mia metà e infatti io sono Dante Ferretti-Lo Schiavo. Francesca sta sempre accanto a me, prima si occupava di arredamento di interni, poi ad un certo punto mi ha chiesto di lavorare insieme. All’inizio le ho detto che non ne volevo sapere, ma essendo io Ferretti-Lo Schiavo, ho dovuto dire di sì. Da ’E la nave va’ del 1983, con Fellini, lavoriamo insieme con un’intesa bellissima".