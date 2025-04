I mondi immaginari di Giuseppe Festino

Un maestro dell’illustrazione in mostra alla Sala Ivo Teglia. Dal 12 al 27 aprile, Monzuno ospiterà infatti una straordinaria esposizione dedicata a Giuseppe Festino, uno dei più apprezzati illustratori italiani, in occasione della mostra Riflessi d’Arte. L’artista presenterà una selezione delle sue opere realizzate tra gli anni ‘70 e 2000, molte delle quali sono diventate iconiche nel panorama editoriale internazionale. La mostra offrirà ai visitatori un’affascinante panoramica del lavoro di Festino, con una particolare attenzione alle sue illustrazioni per racconti e romanzi di fantascienza pubblicati dalla storica rivista Robot negli anni ‘70, e per la celebre collana Urania dell’editore Mondadori, durante gli anni ‘80 e ‘90. Queste opere, caratterizzate dalla sua inconfondibile visione artistica, raccontano mondi immaginari con una tecnica meticolosa che ha segnato un’epoca.

"Sono contento di ospitare Giuseppe Festino a Monzuno – afferma l’assessore alla Cultura Ermanno Pavesi –. Il fumetto e l’illustrazione stanno riscuotendo negli ultimi anni un grande successo. La possibilità di poter ospitare un grande illustratore è un onore per il nostro comune". La mostra includerà anche una serie di illustrazioni romantiche realizzate per la rivista Confidenze della Mondadori. Oltre alle sue opere per il settore della fantascienza e delle novelle romantiche, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare una selezione di illustrazioni realizzate per importanti riviste di architettura e turismo, nonché una serie di ritratti in bianco e nero e a colori. Questi ultimi raffigurano personaggi noti e abitanti di Monzuno, ritratti dall’artista durante il periodo di isolamento dovuto alla pandemia di Covid-19, che lo ha costretto a soggiornare nella cittadina per due mesi. L’esposizione si terrà alla Sala Ivo Teglia, in via Bertini 1, con ingresso gratuito, visitabile nei giorni feriali dalle 10 alle 18.