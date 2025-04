I mondi prendono vita sul grande schermo

Da domani comincia in città un’altra fitta settimana di proiezioni cinematografiche che porterà film e ospiti in sala. Come mercoledì 16, quando al Modernissimo alle 20,15 arriva il nuovo lavoro di Masbedo, duo artistico formato da Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni. Protagonisti di spicco dell’arte visuale e della ricerca sull’immagine in movimento degli ultimi anni, presentano ’Arsa’, girato a Stromboli, che esplora il tema del lutto e della perdita attraverso un confronto tra due giovani, Arsa e Andrea, ed è anche una riflessione critica sulla società contemporanea e sul consumismo: Arsa vive agli antipodi della società, recuperando gli scarti che il mare restituisce e trasformandoli in qualcosa di nuovo e significativo.

Sempre al Modernissimo il 18 aprile alle 20 arriva il regista norvegese Dag Johan Haugerud per presentare ’Dreams’, il secondo film di una trilogia tematica sui rapporti umani cominciata con Sex e conclusasi con Love (entrambi del 2024) con cui ha vinto l’Orso d’oro al Festival di Berlino 2025. Al cinema Perla domani alle 20,30 nuovo appuntamento del cineclub Magnifica Illusione con l’appuntamento annuale con Jesus Christ Superstar (1973) di Norman Jewison, nella versione Sing-a-Long: gli spettatori sono invitati a cantare insieme le straordinarie canzoni di questa classica opera rock. Il mese cineclub si chiude giovedì 24 aprile alle 20 con un’altra proiezione celebrativa: il 65° anniversario di Spartacus (1960) di Stanley Kubrick.

Inizio settimana pineo di appuntamenti al Pop Up Cinema Arlecchino: domani alle 21,15 ’Ugualmente diversi’ di Federika Ponnetti alla presenza della produzione e martedì alle 19 ’L’invenzione del colpevole’ con il regista Luca Criscenti e lo storico del cristianesimo Alberto Melloni. Il primo è un viaggio nelle vite di tre ragazzi autistici che insegnano il loro lavoro di camerieri – e molto di più – alla classe di un liceo. Una commedia che fa ridere, e anche un po’ commuovere. Il secondo film tratta invece di una vicenda accaduta nella Trento del 1475, quando alla vigilia di Pasqua, Simone, un bambino di due anni e mezzo, scompare nel nulla. Tre giorni dopo viene trovato morto. Del delitto sono accusati gli ebrei, che vengono arrestati e messi sotto processo, gli imputati sostengono la propria innocenza ma poi, sotto tortura, confessano un crimine che non hanno commesso. La vicenda trentina è decisiva nell’affermarsi dei topoi antigiudaici che sono alle origini del moderno antisemitismo.

Al cinema Galliera domani alle 21,30 proiezione esclusiva del film ’Di noi 4’ di Emanuele Gaetano Forte, presente in sala: una storia di precarietà economica, amicizia, famiglia e della necessità di progettare e immaginare il futuro in maniera diversa.

Benedetta Cucci