I Mondiali a Basket City. Il Consiglio federale dà l’ok alla candidatura

Via libera della federbasket alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione dei campionati del mondo del 2031. Al termine della sua riunione, l’organo che governa la palla a spicchi nazionale ha anche reso pubblico il suo orientamento spiegando quelle che saranno le tappe successive di questo cammino. "Il consiglio federale – si legge nella nota a margine dell’incontro – ha valutato positivamente il proponimento di considerare, d’intesa con il Governo e le istituzioni sportive, la fattibilità di poter presentare presso la Fiba la candidatura ufficiale per la Fiba World Cup 2031". Tradotto dal linguaggio che si usa in casi simili, queste frasi hanno un significato ben preciso.

L’Italia non si presenta come un candidato di bandiera, ma come una realtà che vuole portare a casa almeno una fase della manifestazione iridata, per cui da oggi inizia un confronto con l’Esecutivo e con le istituzioni coinvolte, per valutare le disponibilità e decidere se procedere con le successive formalità.

In questo percorso Bologna avrà un ruolo da protagonista e non solo perché l’idea è nata da una proposta di Lorenzo Sassoli de Bianchi sulle pagine del nostro giornale, ma anche perché qui questo dialogo con le istituzioni locali è già iniziato.

"Tutte le volte che si valutano ipotesi di questo tipo – spiega il presidente della Fip Gianni Petrucci – è naturale che si debba giocare di squadra per portare a casa il risultato. Da questo punto di vista devo ringraziare il sindaco Matteo Lepore, che appena ha letto della nostra intenzione di approfondire la questione, mi ha subito chiamato chiedendomi che cosa poteva fare per agevolare questo iter e anche la regione Emilia-Romagna si è dimostrata interessata a raggiungere questo obiettivo. Adesso dobbiamo metterci tutti al lavoro".

Di campionati del mondo Petrucci ne ha già organizzato uno: nel 1986 l’attuale numero uno della federbasket ricopriva la carica di segretario generale della federcalcio e, insieme a Luca Cordero di Montezemolo, diede vita a Italia ‘90. Non è un segreto che quella manifestazione ebbe un effetto positivo su tutta l’impiantistica sportiva. A 33 anni di distanza, la questione potrebbe riproporsi, dato che ad oggi l’unico impianto di tutta l’Area metropolitana che ha una capienza superiore ai 10mila posti è l’Unipol Arena. Nel 2025 dovrebbe essere pronta anche la nuova arena in Fiera, ma siamo al terzo rinvio e generalmente per le candidature bisogna presentare delle strutture che siano già fisicamente realizzate. Per gli appassionati il problema sarebbe comunque minimo: l’impianto di Casalecchio ha superato a pieni voti il non facile esame della Coppa Davis, ed è anche questo aspetto che ha indotto la Fip a mettere il piede sull’acceleratore e a giocare la partita in modo convinto.