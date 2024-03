I monologhi della vagina da New York alle Torri dell’Acqua

Si intitola I monologhi della vagina l’opera teatrale di Eve Ensler che dopo il debutto sulla scena Off-Broadway nel 1996 vinse l’Obie Award. Sempre di grande attualità e bellezza, la pièce viene riportata ora dal TeatrOphelia a Budrio, nelle Torri dell’Acqua, questa sera alle 21. Lo spettacolo – che è firmato dal regista Francesco Esposito – è promosso dal Comune di Brudrio e dalla Consulta delle Donne, organo comunale costituito con lo scopo di valorizzare il ruolo delle donne nelle società. "Alla fine di ogni spettacolo– racconta l’autrice – c’erano lunghe code di donne che volevano parlare con me: si mettevano in fila per dirmi come e quando fossero state stuprate o aggredite o picchiate o molestate. Una volta rotto il tabù, si liberava un fiume in piena di memorie, rabbia e dolore".