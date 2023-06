I mostri di Ulisse Aldrovandi Viaggio nella scienza mai vista

L’immaginario favoloso di Ulisse Aldrovandi, il naturalista bolognese nato 500 anni fa, si fonde e si sovrappone con la rappresentazione veritiera dei preparati in cera di Cesare Bettini, degli impagliati e degli scheletri collezionati per la Scuola di Medicina Veterinaria di Bologna da Antonio Alessandrini e Giovanni Battista Ercolani (1817-1883) nella mostra "Animali fantastici e mostruosi. Realtà e visione nella Monstrorum historia di Ulisse Aldrovandi", organizzata nell’ambito di Aldrovandi 500, ovvero i festeggiamenti e gli eventi diffusi organizzati proprio per festeggiare la nascita del naturalista. Animali senza arti, con teste doppie o mostruosamente deformi, corpi doppi uniti.

L’esposizione, aperta al pubblico fino alla fine di maggio del 2024, è a ingresso libero presso la Collezione di Anatomia Patologica e Teratologia Veterinaria "Alessandrini-Ercolani" del Sistema Museale di Ateneo, con al centro le accurate descrizioni e interpretazioni di mostruosità osservate in un trattato scritto nel Cinquecento e la teratologia veterinaria, scienza che indaga le malformazioni animali nella realtà. La mostra intende accompagnare il visitatore lungo un percorso espositivo che attraversa il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, e ripercorre, argomento per argomento, i capitoli fondamentali della teratologia; si potrà così comprendere cosa sia il monstrum e quali siano le cause che portano alla genesi delle principali malformazioni animali, concludendo la visita nella Collezione di Anatomia Patologica e Teratologia Veterinaria "Alessandrini-Ercolani", dove arte e scienza dialogano tra centinaia di preparati di anomalie congenite e acquisite. A completare il viaggio attraverso la storia della scienza teratologica, il visitatore avrà l’opportunità di osservare nel dettaglio, dal proprio dispositivo mobile, le ricostruzioni tridimensionali di alcuni dei preparati esposti, realizzate in collaborazione con il DiMO Lab dell’Università di Liverpool.

Al ‘varo’ dell’esposizione, avvenuta alla Clinica Veterinaria di Ozzano, erano presenti: Giuliano Bettini, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Unibo, Roberto Balzani, Presidente del Sistema Museale di Ateneo, Lorenzo Ressel dell’Università di Liverpool, Maria Morini, Referente scientifico della Collezione di Teratologia ed Anatomia Patologica Veterinaria "Alessandrini-Ercolani".

Zoe Pederzini