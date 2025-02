I musei civici cambiano pelle e fanno sistema

Un avatar in ogni museo che parlerà tramite i social di un tema tra passato e presente per promuovere il patrimonio della città. Una Library centralizzata che, grazie alla digitalizzazione delle collezioni, consentirà alle sale espositive di aprirsi direttamente a un pubblico globale. Alcune iniziative pilota destinate a realizzare veri e proprio laboratori innovativi che produrranno ad esempio fra gli studenti nuovi ambasciatoti culturali dei musei. E poi progetti di rigenerazione dello spazio urbano, come quello di via Manzoni dove si trovano alcuni dei palazzi d’arte più prestigiosi della città e dove si immaginano giochi immersivi ma anche l’idea di un ‘Deposito Aperto’ dove riunire le opere che oggi non hanno una collocazione accessibile al pubblico. Addio teche nascoste, addio saloni in penombra.

I musei civici vogliono cambiare pelle, vivere la contemporaneità, guardare al futuro, diventare più social e attraenti. Ieri pomeriggio nell’auditorium Biagi di Salaborsa è stato presentato l’atteso piano strategico integrato quinquennale (curato da Eva Degl’Innocenti e Pier Luigi Sacco) finanziato dall’Unione europea e destinato a fare dei musei comunali sempre più una leva di sviluppo turistico e uno spazio di comunità. Un lavoro durato due anni che consentirà, come ha detto Degli’Innocenti, di "passare da rete a sistema". Nel piano ci sono conferme (Palazzo Pepoli ospiterà il nuovo Museo internazionale Morandi), strategie non inattese (la co-creazione di un sistema museale cittadino e metropolitano caratterizzato da una governance condivisa) e molte progettualità innovative legate dalla volontà di tenere insieme ricerca e tessuto sociale.

"I musei saranno motore del cambiamento", ha sostenuto dal palco il sindaco Lepore, sottolineando la sempre maggiore affluenza dei visitatori (dal ‘22 al ‘24 c’è stato un più 42%). Sono sei le parole magiche, o meglio gli assi portanti, che sostengono questa svolta (innovazione, valore sociale, sostenibilità, partecipazione, collezioni e networking) e sono cospicue le risorse economiche che si immagina di mettere in campo (un più 27,9% grazie a strategie mirate ed azioni di fundraising, cioè racconta fondi). I musei civici, oltre a essere un grande archivio di memorie collettive, rappresentano un volano turistico interessante con quel 38% di visitatori internazionali registrato nel ‘24. Ma devono diventare altresì un punto di riferimento imprescindibile per la comunità. Così si pensa, ad esempio, ad attività rivolte a diverse fasce di pubblico, inclusi i soggetti fragili, per migliorare la qualità della vita attraverso l’esperienza culturale, magari in collaborazione con l’Ausl. Non mancheranno neppure progetti specifici per l’educazione femminista e iniziative di integrazione fra cultura e salute per sostenere le difficoltà dei neo-genitori. Un protocollo riguarderà poi il benessere e la memoria delle persone anziane da attivare attraverso il patrimonio museale mentre un altro progetto laboratoriale (validato dall’università di Harvard) stimolerà lettura attenta e pensiero critico partendo da testi appositamente proposti. Cultura, innovazione e benessere sono i nuclei forti del prossimo quinquennio. Il Bello non può attendere.