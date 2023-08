I narcos dal Sudamerica Ventuno verso il processo

Un giro di droga dalla portata stupefacente, è il caso di dirlo. Settecentocinquanta chili di cocaina sequestrati, importati dal Sudamerica e poi smistati in città. Lo scorso marzo furono ventuno le misure cautelari (20 in carcere, una ai domiciliari) eseguite dalla Squadra mobile e disposte dal gip Nadia Buttelli su richiesta della Procura, culmine dell’indagine condotta dalla Dda con il procuratore capo Giuseppe Amato e il pm Roberto Ceroni, nei confronti dei componenti del presunto sodalizio finalizzato al traffico internazionale di stupefacenti. Ora, le indagini si sono concluse e per tutti è stato chiesto il rinvio a giudizio: l’udienza preliminare sarà il prossimo 28 settembre, davanti al gup Letizio Magliaro nell’aula bunker della Dozza.

L’inchiesta durò circa un anno, dall’inizio del 2021 al febbraio 2022, quando furono arrestati cinque soggetti ritenuti a capo del sodalizio; durante le indagini furono sequestrati oltre 750 chili di cocaina, un quantitativo che sul mercato illegale avrebbe fruttato 61 milioni di euro. Parte della droga è stata rinvenuta in un garage in zona Santa Viola, ma altra era stoccata a Monte San Pietro e in tre ulteriori depositi dislocati tra Veneto, Liguria e Toscana. Tra i vertici della presunta associazione, secondo l’accusa, ecco Fernando Arturo Sanchez Alcantara, detto ‘El Grande’, Eduardo Lisandro Rodriguez Vidal e Bruno Buggiani, imprenditore pisano che tramite la sua azienda ’Caribe Piel’ avrebbe trasportato illecitamente, occultandola tra le pelli di bovino da conciare, la cocaina. Gli altri indagati sono dodici dominicani, un albanese e cinque italiani, tra cui la moglie di Buggiani, l’unica che finì ai domiciliari; sono assistiti tra gli altri dagli avvocati Matteo Murgo, Donata Malmusi e Tiziana Zambelli.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la droga arrivava in Italia a bordo di navi container, poi giungeva su ruote a Bologna e in particolare nel deposito di Monte San Pietro, ribattezzato ‘El Medello’ (da Medellin, la città di Pablo Escobar in Colombia). Da qui veniva poi ridistribuita tra le piazze di spaccio dello Stivale in tempi record.

Gli imputati devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale e allo spaccio di ingenti quantità e di riciclaggio.

f. o.