"I negozianti tutti molto gentili"

Piazza Maggiore è piena. Il flusso di gente va da una parte all’altra del Crescentone e si fa anche fatica a passare lungo la piazza, in particolare negli orari di punta. Fabrizio, invece, preferisce percorrere strade alternative del centro. Così, passa, dalla più tranquilla via IV Novembre, arrivando da via Ugo Bassi. Anche lui, come tanta altra gente in questo primo fine settimana dell’anno, ha visitato il centro per effettuare delle compere, preferibilmente in punti vendita di vicinato, dove "è più facile trovare una moda consapevole, inclusiva e piacevole, e che porta vantaggi a tutta la città". Lo pensa anche Fabrizio: "Sono uscito in prima mattinata per acquistare alcuni articoli da montagna, visto che tra poco andrò in Trentino in vacanza. I negozianti ci tengono a fare bella figura, sono stati molto gentili".