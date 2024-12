I neonazisti non rispondono al gip. Quei legami nati al corteo no vax

"Come sta mia mamma?": era questa la preoccupazione dell’"editore" Andrea Ziosi, ieri mattina, prima dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Nadia Buttelli dopo l’arresto di mercoledì. Interrogatorio in cui tutti i cinque indagati bolognesi tranne uno si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sarebbero loro i "volti di spicco" della chat neonazista Werwolf Division, finiti in carcere con altri sette "sodali" per associazione a delinquere con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Hanno dunque taciuto, su consiglio della loro avvocata Elisa Lupi, il "comandante" Daniele Trevisani e il fratello Federico (il quale ha fatto presente di essere affetto da una patologia psichiatrica, così il legale ha chiesto una eventuale perizia psichiatrica); "l’istruttore" Salvatore Nicotra, guardia giurata assistita dagli avvocati Benedetto Bevilacqua e Rosalia Santamaria; e Ziosi, che, con l’avvocato Roberto Nasci, ha però rilasciato dichiarazioni spontanee per illustrare le proprie condizioni psicofisiche precarie, poiché, affetto da depressione e a carico del Sert come ex tossicodipendente, alla Dozza "non dorme né mangia" in assenza della cura di metadone che gli è necessaria. Il suo avvocato ha così chiesto di sostituire la misura con i domiciliari. I Trevisani, dice il loro avvocato, "in futuro avranno piacere di spiegare al giudice l’accaduto. Per ora non vogliamo emerga un quadro più grave di quello che è. I loro genitori sono pronti ad accoglierli in caso di misura domiciliare".

Unico a rispondere è stato Alessandro Giuliano, che già per la pm Rossella Poggioli ebbe un ruolo più defilato nel gruppo. Assistito dall’avvocato Gabriele Bordoni e atteso fuori dall’aula da moglie e un figlio, che ha salutato con un bacio mandato da lontano, l’operaio ha ricostruito per la gip i propri contatti con la Werwolf: a fine 2022 avrebbe conosciuto Daniele Trevisani e Nicotra a una manifestazione (autorizzata) no vax, e in primavera sarebbe stato inserito nella chat Telegram. Dopo un paio di mesi però, accortosi della ’piega’ dei contenuti, avrebbe deciso di defilarsi cancellando l’app. Le armi che gli sono state sequestrate sarebbero "pistole da soft air e armi bianche senza filo, da esposizione". Il suo avvocato ha chiesto la revoca della misura o al più, se praticabile dato il tipo di reato contestato, i domiciliari.