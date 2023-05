I nidi compiono cinquant’anni Incontri e spettacoli per tre sabati

Grande gioia per i nidi di Medicina che quest’anno festeggiano il loro 50esimo anniversario. Il Comune promuove diversi incontri dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie per festeggiare questo importante traguardo. A maggio si svolgeranno tre appuntamenti con intrattenimenti, spettacoli, laboratori e soprattutto non mancherà il divertimento. Alla presenza del sindaco Matteo Montanari e dell’assessore all’Istruzione Dilva Fava ieri mattina si è svolto il primo incontro nel Nido Chiccodrillo, dove si sono svolti i laboratori ’"Bambini in banda’, in collaborazione con la Banda municipale, e ’Tra natura e fantasia’ a cura delle educatrici.

Il secondo incontro si svolgerà sabato prossimo dalle 9.30 alle 11.30 nel Nido Coccinelle in viale Gramsci 3. Sarà il turno dallo spettacolo teatrale ’Colori dell’acqua’, a cura del Teatro Testoni Ragazzi-La Baracca e si chiuderà con il laboratorio ’Tra natura e fantasia’ a cura delle educatrici. Gli appuntamenti di maggio si concluderanno sabato 20 dalle 9.30 alle 11.30 presso il ’Nido Girasoli’, in via Sillaro 17.

Tanto divertimento con lo "spettacolo di giocoleria e bolle" a cura della Cooperativa ’Il Mosaico’ e il laboratorio ’Tra natura e fantasia’, a cura delle educatrici del nido. Le attività continueranno nei mesi successivi e i festeggiamenti si concluderanno a settembre con gli appuntamenti di lettura sotto le stelle per tutti i bambini.

"Un traguardo meraviglioso per i nostri nidi – dice l’assessore Fava – che fin dalla loro fondazione hanno svolto un ruolo fondamentale nel nostro territorio, offrendo alle famiglie e principalmente ai nostri piccoli un percorso di accompagnamento nella loro crescita. L’infanzia è un periodo significativo nella vita e nello sviluppo dei bambini e i nidi rappresentano un luogo sicuro dove intraprendere un importante percorso, attraverso il gioco e l’attività ludica, funzionale alle diverse forme di apprendimento sociale, cognitivo, emotivo e relazionale. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione di quest’iniziativa – conclude –; in modo particolare le educatrici, il personale ausiliario, la Banda municipale e l’Associazione ’I Portici’".

Zoe Pederzini