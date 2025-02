I nodi della moda in Emilia-Romagna. Si studia una norma salva ’perline’

Avanti con gli ammortizzatori in deroga nelle imprese della moda e una norma ad hoc ’salva perline’ che, al momento, resterebbero escluse dalla cassa. Arrivano direttamente da Roma le notizie che consentono di tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori coinvolti dalla crisi del settore. All’incontro con la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone e i rappresentanti del Mimit erano presenti anche membri dell’Inps e di Toscana, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, con l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia. "Accogliamo positivamente la disponibilità del Governo, così come avevamo richiesto, di adottare misure straordinarie come il proseguimento della Cassa integrazione in deroga – osserva – per consentire alle imprese, soprattutto quelle artigiane di piccola dimensione, di superare almeno i prossimi mesi e guardare al futuro. In attesa della ripartenza di un mercato complesso, caratterizzato da logiche economiche internazionali ma soggetto anche a cambi di abitudini e del potere di acquisto dei consumatori. Ora è importante intervenire con estrema rapidità, risorse sufficienti e con una durata sufficiente".

Dal ministero sono circa 110 milioni di euro le risorse a disposizione si aggiungono, per interventi di sostegno finanziario del settore e dello sviluppo delle filiere, circa mezzo miliardo di euro dal Mimit. C’è di più: la norma allo studio ribattezzata ’salva-perline’ potrà essere applicata a tutte le aziende che si dovessero trovare nella stessa situazione del marchio bolognese della corsetteria di lusso. "Ho registrato la disponibilità del ministero a individuare una terza tipologia tra la cassa integrazione per cessazione e la Naspi, che consenta un adeguato respiro temporale a situazioni come quelle di La Perla", spiega Paglia.

Marco Principini