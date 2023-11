I nodi della segnaletica. Tra Ztl e cartelli stradali

La manutenzione per quanto riguarda l’impiantistica stradale è carente. Il tabellone che indica giorno e ora, importante per l’accesso alla Ztl, situato all’inizio di via Marconi per chi proviene da piazza dei Martiri, è spento da mesi. La segnaletica stradale è insufficiente e mal posizionata. Ne è un esempio il divieto di fermata in via Pomponazzi presente su un lato, solo per i primi venti metri e non per tutta la lunghezza della strada.

Niccolò Rocco di Torrepadula