I nomi della lista Verdi di San Lazzaro

Dove ci sono fragilità ambientali, ci sono fragilità sociali: la lista di Europa Verde- Verdi di San Lazzaro punta alla tutela del territorio e della biodiversità per una ‘San Lazzaro unica. Per natura’. Tra i candidati l’assessora uscente all’Ambiente Beatrice Grasselli, l’esponente del WWF e ex assessore Angelo Michelucci, lo studente Arturo Ciliegi, l’educatore ambientale Roberto Calzolari, le volontarie Lav Patrizia Martignani e Alessia Monti a cui si aggiunge l’esperienza nell’ambito dei diritti degli animali Gianfranco Kolletzek. Ancora spiccano in lista rappresentanti delle frazioni come Roberto Fiorentini per Castel de’Britti, Francesco Filippi di Villaggio Martino e Giacomo Perna per la Mura San Carlo. Fanno parte dei candidati anche la guida escursionistica Alessandro Conte, l’avvocato Franco Centrone e Antonella Lodi che ha contribuito a realizzare progetti di forestazione urbana e la ricercatrice di botanica, Carla Lambertini.

I progetti curati dall’assessora all’ambiente Beatrice Grasselli rappresentano punti saldi del programma della lista: fra questi il distretto di economia circolare e solidale a Casa Bastelli, dove c’è il centro per il riuso e la Fattoria del Dono dove verrà realizzato un progetto di agroecologia per dare vita ad un’esperienza di ‘campagna dietro casa’.