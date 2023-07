I nonni dell’Rsa a scuola di computer

Gli ospiti della casa protetta "La Coccinella" andranno a scuola di computer, ma anche a lezione di cambiamento climatico e transazione ecologica. La Casa Residenza Anziani castellana, gestita da anni dalla cooperativa sociale Elleuno, ha avviato il "1° Festival dell’Ecologia e dell’Ambiente" e la "Scuola di Computer: non è mai troppo tardi per essere curiosi". Nello specifico si tratta di un doppio progetto che unisce corsi di formazione per il personale con docenti qualificati e attività di animazione agli anziani, in modo da renderli partecipi sul tema del cambiamento climatico, della transazione ecologica e per l’acquisizione di competenze digital.