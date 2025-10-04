"I nostri avversari stanno nei banchi della giunta, non all’opposizione"

Marche, toto-giunta

4 ott 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
"Fin da quando è nata la lista civica Insieme per Crevalcore abbiamo da subito dichiarato che il progetto, civico,...

"Fin da quando è nata la lista civica Insieme per Crevalcore abbiamo da subito dichiarato che il progetto, civico, era appoggiato anche dai partiti di centrodestra, Fdi e FI su tutti. Ma era composto anche da tante persone che nulla avevano a che fare con i partiti stessi". A parlare è Rosanna Resta, capogruppo di Insieme per Crevalcore, che interviene riguardo la posizione presa dai consiglieri comunali Massimo Barbieri e Silvia Nicoli Marchesini, che hanno lasciato questo gruppo consiliare di opposizione per passare al gruppo misto – Fratelli d’Italia. Questo perché a loro dire la lista civica in realtà è una lista troppo marcata Forza Italia. "La mia scelta di aderire a Forza Italia – continua Resta –, per qualcuno evidentemente un partito sbagliato, non fa venire meno alcuna delle premesse iniziali. Non mi presterò, come accaduto nelle precedenti consiliature, al gioco al massacro; non demonizzerò i colleghi consiglieri che sono andati nel gruppo misto. Loro hanno fatto una scelta non condivisa e che non condivido, che mi auguro possa essere per loro uno stimolo per alzare l’asticella ed essere più incisivi contro questa amministrazione". "Come ex candidata sindaco e capogruppo – continua Resta –, la maggior parte del lavoro in aula e fuori è sempre ricaduta sulle mie spalle, e così continuerà ad essere. Insieme per Crevalcore è un progetto che non si esaurisce nel gruppo consiliare, che è fatto da persone che vogliono contrastare con determinazione e responsabilità questa amministrazione. E prosegue nella strada tracciata insieme a tanti amici e sostenitori ormai quasi due anni fa. Gli avversari, per noi, siedono tra i banchi della giunta e non tra i banchi dell’opposizione".

Pier Luigi Trombetta

