I nostri obiettivi sensibili: l’allerta. Dispositivi in campo già rafforzati: "Ma non c’è alcun allarme rosso"

I luoghi ’sensibili’ in città sono noti: primi fra tutti, San Petronio con il suo dipinto di Maometto all’inferno e piazza Maggiore. Poi la cattedrale, ma anche i luoghi istituzionali non religiosi, alcuni spazi di aggregazione, persino diverse attività commerciali.

Ma la stretta sulla sicurezza voluta dalla Prefettura – proprio mercoledì scorso il prefetto Attilio Visconti ha fatto il punto sulle misure adottate, a seguito di un comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico interamente dedicato al tema – resta per il momento concentrata in prevalenza sui potenziali obiettivi ebraico-israeliani o, viceversa, palestinesi, per prevenire e scongiurare attacchi o rappresaglie legati al conflitto in atto in Israele e Palestina, a seguito delle recenti, feroci offensive, con annessi appelli all’azione, da parte di Hamas. Nessun allarme rosso in città dopo l’attentato di Bruxelles di lunedì sera, dunque, né desta particolare preoccupazione il fatto che l’attentatore Abdesalem Lassoued abbia vissuto in città per alcuni mesi, sette anni fa.

È inevitabile però che a fronte di episodi simili in Europa l’attenzione da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni si alzi. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e pure l’esercito – che conta ora 15 militari in più per Strade sicure, voluti dal Ministero dell’Interno proprio allo scopo di rafforzare la sorveglianza sui potenziali obiettivi sensibili –, sono schierati e pronti a intervenire in caso di necessità. Senza lasciare sguarnito alcun luogo che si ritiene possa essere preso di mira in caso di attacco terroristico.

Un dispiegamento di forze già sceso in campo dalla scorsa settimana, quindi, non appena da Israele erano arrivate le notizie dell’attacco a tappeto di Hamas contro la comunità ebraica. Un dispiegamento che aveva subito provveduto a ’blindare’ le sinagoghe, il Memoriale della Shoah di via Matteotti e pure alcuni esercizi commerciali ritenuti esposti a rischi, sottoposti all’attenzione della Prefettura proprio dai membri della comunità ebraica cittadina stessi.

In sostanza, gli obiettivi sensibili ’ordinari’, quelli cioè al di fuori del contesto religioso legato alla crisi i israelo-palestinese, sono come sempre sotto stretta osservazione, ma senza un particolare rafforzamento di interventi rispetto al normale.

Il sistema di sicurezza resta però mirato a essere il più efficace possibile per prevenire eventuali attacchi in città, benché al momento non risultino motivi per ritenere che siano probabili.