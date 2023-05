’I nove mesi dopo’ Documentario sulla tutela all’infanzia

Proiezione pubblica, domani alle 9,30 alla Casa della conoscenza di Casalecchio, del documentario ‘I nove mesi dopo’. Iniziativa del Centro per le famiglie dell’Unione comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia che propone l’opera di di Mariagrazia Contini, Paolo Marzoni e Vito Palmieri, prodotto da Ibc Movie, in collaborazione con Rai cinema e il sostegno della Regione Emilia-Romagna (Film Commission). L’iniziativa è rivolta a educatori, coordinatori pedagogici, insegnanti e in generale a tutti gli operatori dei servizi educativi, sociali e sanitari che si occupano a vario titolo di natalità, genitorialità, tutela e infanzia, ma anche a genitori e cittadini interessati. Dopo la visione del docufilm seguirà un dibattito. Sarà presente la regista Mariagrazia Contini, pedagogista e professoressa presso L’Università di Bologna. La prenotazione è obbligatoria con modulo sul sito comunale.