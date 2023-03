I Nu Genea all’Estragon per due sere con il loro ’Bar Mediterraneo’

A quattro anni da ’Nuova Napoli’, i Nu Genea sono tornati con ’Bar Mediterraneo’, un nuovo album e un nuovo viaggio che proietta ancora più lontano i suoni del duo composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Domani e giovedì saranno sul palco dell’Estragon, per una doppia tappa che comunque è già sold out. Il ’Bar Mediterraneo’ è l’idea di uno spazio comune, dove le persone si incontrano e fondono. Un luogo con le porte sempre aperte ai viandanti e alle loro vite, sempre esposte ai capricci della sorte. E l’idea dell’incontro emerge dalla moltitudine di suoni che caratterizzano i brani: strati di strumenti acustici, voci e sintetizzatori che si uniscono in una miscela unica di timbri. La Napoli d’origine diventa vero luogo d’incontro.