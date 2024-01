I numeri dei minori soli. In sei mesi 570 ospiti tra città e provincia. Rebus per le strutture

Mentre sotto le Torri si registra un incremento di reati commessi da giovanissimi, i dati che riguardano i minori soli non accompagnati fotografano una situazione complessa in città e nell’area metropolitana. La struttura di Villa Aldini, che ospitava circa 25 ragazzi, ha chiuso i battenti da metà gennaio, mentre slitta ancora l’apertura del nuovo ‘hub’ di Villa Angeli, a Sasso Marconi: un rebus per il futuro dei minori soli non accompagnati in città, ma anche "un sospiro di sollievo" per i residenti della zona, che più volte avevano segnalato problematiche legate a baby gang moleste, aggressioni e violenze. Fino al caso dei due ospiti di appena 15 anni autori della tentata violenza sessuale in via delle Belle Arti ai danni di una donna di 30.

In quell’occasione a salvare la vittima fu la prontezza di un’altra donna, Giulia Leone, poi premiata anche dal Comune con la Medaglia Guazzaloca, ma nel mirino finì proprio la gestione degli ospiti della struttura.

I dati del Comune pubblicati sul sito bolognacares.it raccontano di 282 posti disponibili per minori soli all’interno del Sistema accoglienza e integrazione in città, 350 in tutta l’area metropolitana. La suddivisione per quartieri è dettagliata: zero al Savena, 19 a Borgo Panigale-Reno, 23 al Porto-Saragozza, 45 al Navile, 57 al Santo Stefano (su 225 complessivi) e ben 138 al San Donato-San Vitale (su un totale di 939). I numeri che mostrano i beneficiari accolti, invece, riguardano solo l’intero territorio della provincia e sono aggiornati allo scorso giugno: a metà del 2023 i minori soli presi in custodia erano già 570, con una prevalenza schiacciante dei maschi (552 contro 18 femmine) e un’età concentrata nella fascia tra 16 e 18 anni (415). A livello di nazionalità è la Tunisia la più rappresentata (119 minori), seguita dall’Albania, nonostante una concentrazione che riguarda prevalentemente il centro e il nord Africa.

Andando a ritroso nel tempo, si nota come i flussi dei minori soli a Bologna siano altalenanti: nel 2022 il numero totale di quelli accolti ha toccato addirittura quota 851 (826 maschi e 5 femmine) per 350 posti disponibili in tutta la provincia, spalmati su 39 strutture. Addirittura più di 300 i diciassettenni. Nel 2021 invece erano stati 291 (281 maschi e 10 femmine), a fronte di 320 posti su 35 strutture, complice con ogni probabilità anche la pandemia. Nel 2020 erano 206 per 220 posti attivi (25 strutture).

Aumentano i flussi dei minori soli in arrivo, aumentano i posti del sistema di accoglienza, ma il quadro sembra complicarsi sempre di più ed essere arrivato quasi a un punto di rottura. Il Covid è infatti alle spalle e gli ultimi due anni raccontano di un numero sempre maggiori di minori soli non accompagnati che entrano nel sistema di accoglienza, a fronte di un numero di posti disponibili che appare più contenuto.

Francesco Moroni