I numeri della strage Incidenti, 20 morti in città in un anno "Un 2022 disastroso"

di Nicola Bianchi

"Un disastro". Non ci gira molto intorno Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza e l’Educazione stradale. "Un disastro – aggiunge subito – soprattutto nella città di Bologna rispetto al resto della provincia". Si parla di vittime: 20 nel 2022 sotto le Due Torri, in un complessivo di 51 croci registrate nell’intera area metropolitana (l’anno prima erano di più, 58). "Rispetto al 2021, solo a Bologna invece i morti sono quasi triplicati: da 8 a 20", riprende Sorbi che non dimentica la suddivisione delle tragedie cittadine dello scorso anno con 6 automobilisti, 10 motociclisti, 2 ciclisti e 2 pedoni. E il 2023 appena iniziato non promette granché con già un decesso (un uomo di Vergato a piedi) contro lo zero dei primi 13 giorni del 2022.

"Ciò che è cresciuto in maniera esponenziale in città – così il presidente dell’Osservatorio – è anche il numero di feriti, l’utenza più marcata è quella dei motociclisti, +215". Tra Bologna e provincia, gli accessi in Pronto soccorso del 2022 sono stati 290.351, nel 2021 erano 258.997, l’anno ancora prima 228.146. Tornando ai 51 morti totali, la fascia d’età maggiore delle vittime va dai 30 ai 59 anni (26), 7 invece tra 0-29.

La grande differenza nelle tragedie stradali con la provincia, secondo Sorbi, ha una doppia motivazione. Prima: l’avere individuato da parte dei Comuni varchi di entrata e uscita dei veicoli, "i quali non controllano solo assicurazioni e collaudi, portando alla diminuzione della pirateria". Seconda: il posizionamento di autovelox mobili nei punti più a rischio e nei tratti di maggiore velocità. Causa, quest’ultima, che resta tristemente incontrastata al primo posto insieme alla distrazione, seguita poi dalla mancata precedenza e dal non tenere la distanza di sicurezza. "La distrazione alla guida, non è più dovuta soltanto all’uso del telefono – non dimentica – ma ora si infittisce anche a causa delle preoccupazioni che occupano la mente dei conducenti mentre sono in macchina". Pedoni e ciclisti restano le categorie più deboli.

Il discorso vira sul percorso ’Bologna 30 all’ora’: "Opportuno individuare con oculatezza le strade urbane, lasciando intoccata sui viale l’attuale velocità. Dispiace però leggere certe dichiarazioni dell’amministrazione comunale sui 10-20-30 velox che verranno piazzati, non tanto un segno di educazione stradale. Non serve mettere acrimonia tra utenti e amministrazione, serve – chiosa Sorbi – un salto culturale".

Perché "il problema non è tanto nella velocità, bensì nel rispetto verso gli altri". Servono campagne culturali forti "senza demonizzare categorie di utenti" e "una adeguata sistemazione delle arterie e del servizio pubblico di trasporti", oltre a un potenziamento dei controlli con uomini in divisa "che ha certificato una chiara diminuzione degli incidenti". Infine il tema monopattini: "Siamo molto contenti delle dichiarazioni del ministro dei Trasporti, servono regole serrate, assicurazioni e targhette identificative".