I nuovi casi sono 642 e le vittime 15

Sono stati 642 i nuovi casi di Covid nel Bolognese registrati dalla Regione nella settimana dal 13 al 19 gennaio. I decessi a causa del virus sono stati quindici mentre nelle terapie intensive cittadine sono ricoverate 9 persone, due in meno rispetto alla settimana precedente. Tra ieri e oggi, i nuovi contagiati (sempre tra Bologna e provincia, sono stati 81, nessuna variazione nelle terapie intensive (nove persone erano ricoverate giovedì e nove erano ieri), mentre si è dovuto registrare un decesso in più rispetto alle 24 ore precedenti.

L’età media, nella regione, di chi si ammala in questo periodo di Covid, è di 55 anni. Proseguono anche le vaccinazioni in tutto il territorio regionale: alle 14 di ieri erano state somministrate 11.262.527 dosi; 3.805.258 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.989.302.