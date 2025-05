I nuovi modelli spingono le vendite

Nel primo trimestre 2025 Automobili Lamborghini ha consegnato 2.967 vetture per un fatturato di 895,2 milioni, +29,6% rispetto ai primi tre mesi del 2024. Il risultato lordo è cresciuto del 32,8% a 248,1 milioni. A sostenere i risultati, spiega in una nota l’azienda di Sant’Agata Bolognese (Bologna), sono stati la piena operatività della Revuelto, il primo modello V12 ibrido plug-in della Casa del Toro, e l’arrivo della Urus SE, nuova versione ibrida del Suv Lamborghini. In foto, il ceo Stephan Winkelmann.